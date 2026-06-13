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Brojne simulacije sprovedene tokom proteklih meseci dale su različite favorite, ali je nekoliko modela izdvojilo jednu reprezentaciju koja se do sada nikada nije domogla svetske titule.

Prema pojedinim AI projekcijama, Norvežani imaju znatno veće šanse nego što im daju kladionice i tradicionalni analitičari, a razlog se krije u kombinaciji faktora koje algoritmi posebno vrednuju.

Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Algoritmi vide Holanda kao odlučujući faktor

Norveška već godinama strpljivo gradi tim, oslanja se na istu grupu ključnih igrača i u svojim redovima ima jednog od najopasnijih napadača današnjice. Iako se Norveška ne nalazi među glavnim favoritima poput Španije, Francuske ili Argentine, veštačka inteligencija smatra da upravo takvi timovi najčešće mogu da naprave najveće iznenađenje.

Posebnu pažnju modela privukao je napadački potencijal reprezentacije predvođene Erlingom Holandom, fudbalerom koji je u poslednjih nekoliko godina postao sinonim za golove u najjačim evropskim takmičenjima. Algoritmi procenjuju da prisustvo igrača koji može da reši utakmicu iz jedne prilike značajno povećava šanse ekipe u nokaut fazi, gde često odlučuju detalji. U simulacijama koje su analizirale hiljade mogućih scenarija, Holand se pojavljuje kao jedan od igrača sa najvećim uticajem na krajnji ishod turnira.

Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španija, Argentina i Francuska favoriti većine simulacija

Još jedan razlog zbog kog AI favorizuje Norvešku jeste promenjen format Mundijala sa čak 48 reprezentacija i 104 utakmice. Novi sistem takmičenja otvara prostor za više iznenađenja nego ranije, jer put do završnice može da bude znatno drugačiji u odnosu na prethodne šampionate. Algoritmi smatraju da će upravo reprezentacije iz drugog plana imati veću šansu da uhvate zalet i stignu daleko u nokaut fazi.

Ipak, najveći favoriti prema većini simulacija ostaju Španija, Argentina i Francuska, reprezentacije koje raspolažu ogromnom širinom kadra i iskustvom igranja najvećih utakmica. Veštačka inteligencija im daje najveće procente za osvajanje trofeja, ali istovremeno upozorava da je razlika između favorita i izazivača manja nego što se na prvi pogled čini. Zbog toga se Norveška često pojavljuje među ekipama koje mogu da poremete očekivani poredak.

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Bez slaganja oko budućeg šampiona

Zanimljivo je da se različiti AI modeli međusobno ne slažu oko budućeg šampiona sveta. Neki vide Argentinu kao ekipu koja može da odbrani titulu, drugi prednost daju Francuskoj, dok pojedini sistemi favorizuju Holandiju ili Portugal kao potencijalne senzacije turnira.

Analitičari ističu da veštačka inteligencija posebno vrednuje podatke poput ELO rejtinga, tržišne vrednosti igrača, forme reprezentacije i rezultata protiv najjačih rivala. Kada se svi ti parametri ukrste, Norveška ostvaruje bolje rezultate nego što bi mnogi očekivali. Modeli smatraju da ova reprezentacija poseduje kombinaciju kvaliteta i potencijala koja može da eksplodira upravo na velikom turniru.

1/5 Vidi galeriju Mundijal Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pehar uglavnom završi kod neke od fudbalskih velesila

Dodatni argument u korist Norveške jeste činjenica da mnoge tradicionalne sile prolaze kroz smenu generacija i određene kadrovske promene. Dok se neke reprezentacije oslanjaju na veterane ili tek uvode mlade igrače u sistem, Norvežani već imaju jasnu okosnicu tima oko koje grade budućnost. Takva stabilnost često predstavlja važan faktor u dugim i iscrpljujućim takmičenjima.

Istorija Mundijala, međutim, ne ide u prilog ovoj teoriji, jer je samo mali broj zemalja uspevao da osvoji svetsku titulu. Većina pehara završavala je u rukama tradicionalnih fudbalskih velesila, zbog čega bi eventualni trijumf Norveške predstavljao jedan od najvećih šokova u istoriji ovog sporta.

Neki stručnjaci upozoravaju da algoritmi imaju ograničenja jer ne mogu u potpunosti da procene psihološki pritisak, atmosferu u svlačionici ili uticaj pojedinačnih grešaka tokom utakmice. Fudbal ostaje sport u kojem jedan crveni karton, povreda ili loš sudijski potez mogu promeniti tok čitavog turnira i zbog toga ni najsofisticiraniji modeli ne mogu da garantuju tačnost svojih prognoza.

Uprkos tome, razvoj veštačke inteligencije menja način na koji se analiziraju sportska takmičenja i sve više klubova, saveza i medijskih kuća koristi slične sisteme za procenu šansi ekipa. Napredni modeli danas obrađuju desetine hiljada simulacija i otkrivaju obrasce koje ljudski analitičari često ne mogu lako da primete.