Slušaj vest

Bez ikakvog jasnog povoda i objašnjenja, Dilon je optužen za jeziv zločin koji uopšte nije počinio. Sistem ga je teretio da je u jednom restoranu na Floridi pokušao da namami dete mlađe od 12 godina.

Iza ovog zastrašujućeg hapšenja nije stajala detaljna istraga živih detektiva, već hladni kompjuterski program. Specijalni sistem za prepoznavanje lica pod nazivom FACES izbacio je podatak da se Robertov lik poklapa sa osumnjičenim u čak 93 odsto detalja. Za bezdušnu mašinu to je bilo sasvim dovoljno da od tog trenutka on postane lovina.

Foto: Shutterstock

Svesno građenje slučaja na lažima

Najjeziviji deo ove priče leži u činjenici da Robert Dilon nikada u svom životu nije kročio u to mesto. Ipak, policajci su slepo verovali ekranu i algoritmima umesto da provere stvarne dokaze sa terena. Nesrećni čovek je preko noći postao žrtva kompjuterske osude koja mu je uništila ugled i dostojanstvo.

Kako se kasnije saznalo, softver je napravio stravičnu grešku jer je analizirao izuzetno loš i zamućen materijal. U sistem je ubačena obična fotografija kompjuterskog ekrana na kojoj se jedva video snimak sa nadzorne kamere. To je unelo odsjaj i distorziju boja, što je potpuno zbunilo veštačku inteligenciju.

Foto: Beoinfo

Skrivanje dokaza u mraku

Umesto da odmah uoče nepravilnosti, nadležni organi su svesno gradili čitav slučaj protiv Roberta kako bi potvrdili ono što im je program pokazao. Prava istina je namerno gurana pod tepih, a dokazi koji su svedočili o njegovoj nevinosti bili su sakriveni.

Dilon je zbog ove strašne nepravde odlučio da podnese saveznu tužbu protiv policije na Floridi. Njegov pravni tim tvrdi da je u pitanju zlonamerno krivično gonjenje koje je vođeno slepim tehnološkim nemarom, a ceo proces je pokrenut pred Federalnim okružnim sudom.

Foto: Shutterstock

Fotografija iz pritvora javno objavljena na internetu

Dilona u ovom procesu zastupaju Američka unija za građanska prava (ACLU) i advokatska firma Hoget Njumen Rigal i Keni. Prema podacima ACLU-a, Dilon je jedna od tek 15 poznatih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama koje su pretrpele ovakvu nepravdu zbog slepog verovanja policije u nepouzdane algoritme. Sama policijska pravila Džeksonvil Biča nalažu da rezultati prepoznavanja lica ne mogu predstavljati sigurnu identifikaciju niti osnovanu sumnju za hapšenje, što je u ovom slučaju svesno prekršeno.

Slučaj koji je vođen protiv Dilona trajao je više od dva meseca pre nego što je tužilaštvo konačno odbacilo sve optužbe, ali su posledice nemerljive. Hapšenje je izvedeno pred njegovom suprugom, fotografija iz pritvora je javno objavljena na internetu, a Dilon je bio prinuđen da pozajmi novac kako bi platio kauciju.

Foto: Profimedia

Jezivo upozorenje za celo čovečanstvo

Ovaj slučaj je podigao veliku uzbunu u javnosti jer pokazuje koliko smo blizu sveta u kojem mašine odlučuju o našoj slobodi. Nesrećni čovek sada traži ogromnu finansijsku odštetu za sve duševne patnje i košmare koje je preživeo. On zahteva hitne i korenite izmene u načinu na koji policija koristi sisteme za prepoznavanje lica.

Njegova pravna borba sada prerasta u istorijski proces koji bi mogao da postavi jasne granice u upotrebi veštačke inteligencije. Ukoliko sud ne reaguje, sudbina svakog građanina mogla bi da visi o koncu zbog jednog pogrešnog piksela, te javnost sa nestrpljenjem čeka ishod ove jezive tehnološke drame.