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Hiljade prijava naglo su se pojavile na servisima za praćenje kvarova, a korisnici su masovno prijavljivali izbacivanje iz naloga, nemogućnost učitavanja sadržaja i greške prilikom prijave. Situacija je trajala nekoliko sati i pogodila je i privatne korisnike i poslovne naloge koji zavise od Meta servisa.

U isto vreme, problemi nisu bili ograničeni samo na društvene mreže, već su bili zahvaćeni i prateći sistemi kao što su Messenger i delovi poslovnih alata koje koriste firme. Meta je ubrzo potvrdila da postoji tehnički problem i da inženjerski timovi rade na njegovom otklanjanju, dok su korisnici širom sveta na drugim mrežama masovno komentarisali prekid i izražavali frustraciju zbog nedostupnosti platformi. Nakon nekoliko sati, servisi su počeli postepeno da se vraćaju u normalu.

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Uzrok prekida: Problem u Meta infrastrukturi i “interni tehnički kvar”

Prema informacijama koje su kasnije objavljene u izveštajima i tehničkim analizama, uzrok prekida bio je interni tehnički problem u Meta infrastrukturi koji je uticao na povezivanje i autentifikaciju korisnika. U pitanju je greška u sistemima koji upravljaju pristupom servisima i komunikacijom između servera, zbog čega su milioni korisnika istovremeno izgubili mogućnost prijave ili korišćenja aplikacija. Iako Meta nije objavila sve tehničke detalje, naglašeno je da nije reč o sajber napadu, već o sistemskoj grešci u njihovoj mreži.

Ovakvi prekidi se najčešće dešavaju kada dođe do greške u konfiguraciji ili u mrežnoj infrastrukturi koja povezuje različite Meta servise, jer su Facebook, Instagram i Messenger duboko međusobno povezani. Kada jedan ključni deo sistema zakaže, posledice se automatski prenose na sve platforme koje zavise od njega, što objašnjava zašto su svi servisi istovremeno bili nedostupni. Stručnjaci ističu da su ovakvi incidenti retki, ali kada se dogode, imaju globalni efekat upravo zbog veličine Meta ekosistema.

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Milioni korisnika i biznisi bez pristupa

Prekid rada imao je veliki uticaj na svakodnevne korisnike, ali i na kompanije koje koriste Meta platforme za oglašavanje, komunikaciju i prodaju. Mnogi biznisi su prijavili probleme sa oglasima, Messenger komunikacijom i upravljanjem stranicama, što je direktno uticalo na njihove aktivnosti tokom dana. U nekim slučajevima, čak i kratkotrajan prekid može da izazove finansijske gubitke, posebno kod firmi koje se oslanjaju na oglašavanje u realnom vremenu.

Korisnici su se u međuvremenu prebacili na druge platforme kako bi proverili informacije i prijavili kvar, što je dodatno pojačalo vidljivost incidenta. Na društvenim mrežama pojavili su se i brojni komentari i mimovi, jer su ljudi širom sveta istovremeno shvatili koliko su Meta servisi postali ključni deo svakodnevne komunikacije.

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Reakcija Mete i šta se očekuje ubuduće

Meta je nakon stabilizacije sistema saopštila da su servisi ponovo dostupni većini korisnika i da se radi na potpunom otklanjanju posledica kvara. Kompanija je navela da će sprovesti detaljnu internu istragu kako bi se utvrdilo šta je tačno dovelo do prekida i kako slični problemi mogu biti sprečeni u budućnosti. Iako ovakvi incidenti nisu česti, svaki veći prekid dodatno povećava pritisak na kompaniju zbog ogromnog broja korisnika koje opslužuje.

Stručnjaci za tehnologiju upozoravaju da ovakvi događaji pokazuju koliko je internet danas centralizovan oko nekoliko velikih platformi, što znači da jedan tehnički kvar može privremeno ugasiti ogroman deo digitalne komunikacije. U narednom periodu očekuje se da će Meta dodatno ulagati u stabilnost sistema i redundanciju, kako bi smanjila rizik od sličnih globalnih prekida.

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Upozorenje za korisnike

Ovakav prekid rada Meta platformi jasno pokazuje koliko može biti rizično kada se ceo biznis u velikoj meri osloni na jednu ili dve globalne tehnološke platforme. Kada Facebook, Instagram ili Messenger padnu, problemi ne pogađaju samo društvene mreže, već direktno zaustavljaju prodaju, komunikaciju sa klijentima i oglašavanje za hiljade firmi širom sveta. U tom trenutku, kompletan kanal preko kojeg mnoge kompanije zarađuju jednostavno nestane, bez najave i bez mogućnosti kontrole.

Posebno je problematično to što veliki broj malih i srednjih biznisa danas nema alternativu osim Meta ekosistema. Mnogi su godinama gradili publiku na Instagramu, vode komunikaciju preko Messengera i zavise od Facebook oglasa za prodaju, pa im i nekoliko sati prekida može napraviti ozbiljan gubitak. Ako se takav prekid desi u trenutku velike kampanje ili prodajnog perioda, šteta može biti direktno finansijska i merljiva.