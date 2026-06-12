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Evropska unija priprema proširenje svoje industrijske politike „Kupuj evropsko“ u potezu koji se sve manje može čitati kao ekonomska zaštita, a sve više kao formiranje šireg ekonomskog bloka protiv kineske automobilske industrije. Prema planovima koji se razmatraju u Briselu, EU više ne želi da se oslanja isključivo na sopstvene proizvođače, već pokušava da uključi i ključne globalne partnere u zajednički front.

U praksi, to znači da se evropsko tržište sve otvorenije deli na „unutrašnji krug poverenja“ i sve ostale, pri čemu je Kina jasno pozicionirana kao glavni konkurent i industrijski izazov koji EU pokušava da obuzda kroz politiku subvencija i selektivnog pristupa tržištu.

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Granice EU više nisu granice politike

Inicijativa „Proizvedeno u EU“, koja je prvobitno imala cilj da štiti isključivo evropske proizvođače, sada se redefiniše kroz uključivanje takozvanih „pouzdanih partnera“. U tu grupu ulaze Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan i JužnaKoreja, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na raniji protekcionistički pristup.

Ovaj potez pokazuje da EU više ne posmatra industrijsku politiku kao unutrašnje pitanje, već kao globalnu strategiju u kojoj se savezništva formiraju oko zajedničkog ekonomskog interesa - pre svega u odnosu na kinesku proizvodnu ekspanziju i višak kapaciteta koji pritiska evropsko tržište.

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Korporativne flote kao bojno polje

Novi okvir posebno cilja flotna i službena vozila, koja čine većinu novih registracija u Evropi. Upravo taj segment postaje ključan teren borbe između evropskih proizvođača i kineskih brendova koji agresivno šire prisustvo na tržištu.

Kroz poreske olakšice i subvencije, EU pokušava da usmeri velike kompanije ka vozilima proizvedenim u okviru „prihvatljivih“ zemalja. Time se tržišna utakmica sve manje oslanja na cenu i kvalitet, a sve više na političku i industrijsku pripadnost proizvođača.

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Britanija između spasa i zavisnosti od Brisela

Za Ujedinjeno Kraljevstvo ova promena može imati dvostruki efekat. S jedne strane, uključivanje u grupu „pouzdanih partnera“ može spasiti britansku automobilsku industriju od gubitka evropskog tržišta, koje je ključno za opstanak pojedinih proizvođača.

S druge strane, takav status dodatno vezuje britansku industriju za pravila koja dolaze iz Brisela, iako Velika Britanija više nije članica EU. Primer Nissana i fabrike u Sanderlandu pokazuje koliko su ove odluke direktno povezane sa opstankom radnih mesta i proizvodnje u Evropi.

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EU pod strahom od kineske dominacije

Prema izveštajima lista Handelsblatt, ključni automobilski proizvođači izvršili su snažan pritisak na Evropsku komisiju i predsednicu Ursulu fon der Lajen, upozoravajući da bi striktna verzija „Kupuj evropsko“ mogla da oslabi i same evropske brendove.

Problem leži u činjenici da evropska autoindustrija već zavisi od globalnih lanaca snabdevanja, uključujući i partnere van EU. U tom smislu, zatvaranje tržišta nije jednostavno političko rešenje, već odluka koja može imati direktne posledice po konkurentnost Evrope u trenutku kada kineski proizvođači ubrzano jačaju svoj globalni uticaj.