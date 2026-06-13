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Najnovije naučno istraživanje otkrilo je zastrašujuću istinu o tome kako najpopularnija društvena mreža na svetu zapravo manipuliše milionima ljudi širom planete. Gledate snimke koje organski ne podnosite, a algoritam vas bukvalno ignoriše i ponovo vam servira isti otpad od sadržaja.

Ova opcija pruža samo lažnu nadu i privremeno rešenje koje traje svega nekoliko minuta, nakon čega se sve vraća na staro. Korisnici su besni jer se osećaju prevareno, dok stručnjaci upozoravaju da je u pitanju svesna taktika platforme.

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Naučnici raskrinkali TikTok

Stručnjaci sa prestižnog Kouri Koledža za računarske nauke pri Univerzitetu Nortistern sproveli su detaljnu studiju koja je ogolila rad TikTokovog algoritma. Tim koji su predvodili ugledni profesor Pjotr Sapježinski i doktorand Levi Kaplan odlučio je da proveri da li platforma uopšte poštuje želje svojih korisnika. Rezultati su šokirali čak i same istraživače koji su navikli na razne trikove tehnoloških giganata.

Kako bi testirali sistem, naučnici su kreirali automatizovane profile, takozvane "botove lutke", koje su prethodno detaljno obučili. Ovi nalozi su u prvoj fazi gledali više od 200 video snimaka iz specifičnih kategorija kao što su kuvanje, fitnes ili sportsko klađenje kako bi algoritam mislio da ih to zanima. Nakon što je feed potpuno zatrpan ovim temama, istraživači su krenuli u akciju čišćenja.

Nalozi su podeljeni u dve grupe kako bi se videla jasna razlika. Prva grupa je aktivno koristila dugme "Not interested" svaki put kada bi im se pojavio neželjeni video, dok je druga grupa samo prevlačila prstom nagore i preskakala sadržaj bez ikakve povratne informacije. Ono što se desilo u nastavku eksperimenta dokazuje da smo svi žrtve dobro osmišljene iluzije.

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Algoritam pamti samo nekoliko minuta

U prvih nekoliko trenutaka činilo se da magično dugme zaista radi posao bolje nego obično preskakanje videa. Neželjeni sadržaj je počeo da se proređuje i korisnik bi pomislio da je konačno pobedio sistem. Međutim, ta iluzija i privremeno olakšanje traju neverovatno kratko. Čim su nalozi prestali da aktivno pritiskaju dugme, algoritam je ponovo podivljao. Već posle nekoliko minuta, video snimci koje su nalozi označili kao nepoželjne počeli su da se vraćaju na feed brzinom svetlosti.

Istraživači su primetili da su se klipovi o kuvanju i receptima najbrže vratilii ponovo preplavili početnu stranicu aplikacije. Korisnik praktično mora stalno da klikće na dugme kako bi održao prividni red na svom ekranu.

Najveći problem koji su naučnici istakli jeste potpuna nedoslednost i nepredvidivost celog sistema. Efikasnost opcije drastično varira u zavisnosti od teme video snimka, pa tako protiv nekih kategorija sadržaja ovo dugme nema apsolutno nikakav dugoročni efekat. Korisnici nemaju nikakvu kontrolu niti mogu da znaju kada će se blokirani sadržaj ponovo stvoriti pred njihovim očima.

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Upletena i Evropska unija zbog "mračnih šablona"

Doktorand Levi Kaplan naglašava da iako je korišćenje ovog dugmeta i dalje za nijansu bolje nego puko preskakanje videa, stalni povratak neželjenog sadržaja nije nikakva greška u sistemu. To je zapravo tačan i nameran način na koji je ova platforma dizajnirana da funkcioniše kako bi vas zadržala ispred ekrana. Algoritam prosto ignoriše vaše eksplicitno "ne".

Profesor Pjotr Sapježinski upozorava da bi ovi nalazi mogli ozbiljno da zatresu fotelje čelnicima TikToka, jer su za ceo slučaj veoma zainteresovani regulatori iz Evropske unije. Ako platforma nudi opciju za kontrolu feed-a koja u stvarnosti ne radi ono što piše, to predstavlja ozbiljno kršenje zakona.

U Evropskoj uniji je na snazi strogi Zakon o digitalnim uslugama (DSA). Prema rečima stručnjaka, ovakvo lažno dugme može se pravno okarakterisati kao takozvani "tamni šablon" (dark pattern). To su manipulativni dizajnerski trikovi koji namerno obmanjuju korisnike i uskraćuju im slobodu izbora, što je na tlu Evrope strogo kažnjivo.

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Prete im astronomske kazne

Ovo šokantno istraživanje dolazi u najgorem mogućem trenutku za kinesku aplikaciju, s obzirom na to da je Evropska komisija već pokrenula zvanične procedure protiv njih zbog zavisnog dizajna koji uništava pažnju dece i ranjivih odraslih osoba. Ukoliko se dokaže da TikTok svesno vara korisnike lažnim opcijama, prete im kazne koje se mere u milijardama evra.

Korisnicima za sada preostaje samo da budu svesni da platforma beleži svaki sekund njihovog zadržavanja na ekranu. Čak i ako kliknete da vas nešto ne zanima, samim tim što ste video odgledali do kraja poslali ste jači signal algoritmu da zapravo želite još takvog materijala. Rešenje je, kažu stručnjaci, brutalno brzo preskakanje svega što vam se ne sviđa, mada vas ni to neće dugoročno spasiti od moćnog algoritma.