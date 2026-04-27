Slušaj vest

Najbolja MMA svetska organizacija, UFC, zvanično je potvrdila ono o čemu se dugo pričalo – 1. avgusta Beogradska arena postaće poprište svetskog spektakla „UFC Fight Night Belgrade“.

Ovaj događaj nije samo borilački event, već globalni fenomen koji će u prestonicu privući krem svetskog sporta. Pored oktagona se očekuju NBA zvezde i fudbalski asovi, dok će poseban gost biti legendarni Miloš Šarčev, čovek koji je još 1989. godine postavio Jugoslaviju na mapu svetskog bodibildinga.

1/11 Vidi galeriju Uroš Medić UFC Foto: Printskrin/Instagram

U kavezu nas čeka čista elita. Pominju se imena od kojih zastaje dah, kako Kurir ekskluzivno otkriva, boriće se aktuelni velikani ovog sporta, Ilija Topurija, potom Islam Mahačev, kao i legendarni Rus Petar Jan.

Domaća publika će takođe konačno na svom terenu pozdraviti naše asove, od razornog Uroša Medića i neustrašivog Duška Todorovića, pa sve do Aleksandra Rakića, koji godinama seje strah u poluteškoj kategoriji.

1/8 Vidi galeriju MMA borac Aleksandar Rakić Foto: AP Altaf Qadri, Carmen Mandato / Getty images / Profimedia, Printskrin/Instagram

Ovaj događaj pretenduje da postane najveći sportski događaj godine u regionu, prevazilažeći sve dosadašnje produkcijske standarde.

TO NIJE SVE – STIŽE I "ŠAMARANJE"

Tokom iste nedelje, Beograd će ugostiti i „Power Slap“, sve popularniji format takmičenja u šamaranju koji ruši rekorde gledanosti!

Događaj „Power Slap 22“ zakazan je za 30. jul u Areni, a organizatori najavljuju pravi spektakl i atmosferu kakva se retko viđa.

- Ovo će biti istorijski trenutak za Evropu i Srbiju - poručio je direktor organizacije Frenk Lamicella.