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Administracija Donalda Trampa, zajedno sa njegovim političkim saveznicima u Kongresu, radi na zakonskom paketu koji bi mogao drastično da promeni internet u Sjedinjenim Državama. Prema izveštajima Axios-a, Tramp aktivno pregovara sa senatorima o dogovoru koji bi federalnoj vlasti dao široku kontrolu nad digitalnim govorom, dok bi državama bilo oduzeto pravo da samostalno regulišu veštačku inteligenciju.

Kritičari upozoravaju da se pod Trampovim vođstvom ne radi samo o regulaciji tehnologije, već o potencijalnoj transformaciji interneta u sistem pod političkim nadzorom. Posebno je kontroverzno što se ceo paket zakona predstavlja kao „zaštita“, dok bi u praksi mogao značajno da suzi prostor slobode govora.

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Politički dogovor: AI za cenzuru interneta

Suština plana Donalda Trampa je politička razmena koja izaziva ozbiljne reakcije u javnosti i među organizacijama za ljudska prava. Prema dostupnim informacijama, deo republikanaca predvođenih Maršom Blakbern spreman je da se odrekne kontrole nad regulacijom veštačke inteligencije u zamenu za tri federalna zakona koje kritičari opisuju kao mehanizme digitalne kontrole.

Radi se o Kids Online Safety Act, NO FAKES Act i obaveznoj federalnoj verifikaciji godina korisnika. Aktivisti tvrde da Tramp kroz ovaj paket pokušava da uspostavi direktan uticaj na digitalni prostor, gde bi federalne institucije imale moć da određuju šta je dozvoljeno, a šta ne.

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Zakon koji može promeniti internet

Jedan od najspornijih delova paketa koji podržava Tramp je Kids Online Safety Act (KORA), koji bi primorao platforme da ograniče čak i legalan govor korisnika. Kritičari upozoravaju da bi Trampova administracija kroz Federalnu trgovinsku komisiju mogla indirektno da utiče na sadržaj na društvenim mrežama, uključujući Meta platforme koje koriste milijarde ljudi.

Posebno je zabrinjavajuće što bi regulacija jedne platforme poput Instagrama, koji koristi ogroman deo američke populacije, dala Trampovoj administraciji moć bez presedana nad digitalnim informacijama. Strah je da bi KORA mogao postati alat za političko filtriranje sadržaja pod izgovorom „zaštite korisnika“.

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Tramp i kraj anonimnosti na internetu

Ako zakonodavni paket bude usvojen, anonimnost na internetu mogla bi biti ozbiljno ugrožena ili praktično ukinuta. Novi sistem verifikacije i nadzora omogućio bi federalnim institucijama uvid u identitet korisnika, što kritičari opisuju kao kraj slobodnog i anonimnog interneta.

Organizacije za slobodu govora upozoravaju da bi Tramp mogao dobiti instrumente koji omogućavaju pritisak na opozicione i kritičke grupe. Prema njima, ovo bi značilo da internet više ne funkcioniše kao otvoren prostor, već kao sistem pod političkom kontrolom.

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Tramp, moć i granice digitalne demokratije

Trampov plan za internet otvara ozbiljna pitanja o budućnosti digitalne demokratije u Sjedinjenim Državama. Iako njegova administracija tvrdi da se radi o zaštiti građana i borbi protiv zloupotreba veštačke inteligencije, kritičari smatraju da se iza svega krije širenje političke moći nad informacijama.

Ukoliko Tramp uspe da progura ovaj zakonodavni paket kroz Kongres, to bi moglo da označi jedan od najradikalnijih zaokreta u istoriji američkog interneta. Strah kritičara je jasan: granica između regulacije i cenzure pod Trampovim vođstvom postaje sve tanja.