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He Sjaopeng, izvršni direktor Xpenga, odlučio je lično da preuzme vođenje odeljenja robotike, u trenutku kada kineska kompanija najavljuje masovnu proizvodnju humanoidnih IRON robota do kraja 2026. godine. Odluka dolazi nakon što je tržište humanoidne robotike postalo izuzetno konkurentno, a Xpeng želi da se nametne kao lider među proizvođačima automobila koji ulaze u ovaj segment.

U pismu zaposlenima, He Sjaopeng je naveo da je industrija robotike „izuzetno zahtevna“ i da uspeh neće zavisiti samo od ideje, već i od sposobnosti brze i precizne implementacije. Jasno je da kompanija vidi humanoidnu robotiku kao budući stub svog poslovanja, ali ambicija dolazi sa rizicima koji ne smeju biti zanemareni.

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Masovna proizvodnja IRON robota

IRON humanoidi prvi put su prikazani prošle godine, a masovna proizvodnja je zakazana do kraja 2026. godine. Kompanija planira testnu upotrebu robota u maloprodajnim objektima pre nego što ih isporuči komercijalnim korisnicima u Kini i inostranstvu od 2027. godine.

Iako Xpeng najavljuje da će humanoidni roboti postati glavni pokretači prihoda, tržište humanoidne robotike je još uvek eksperimentalno. Tehnološki izazovi u kombinaciji sa proizvodnim rizicima znače da planovi za masovnu proizvodnju i komercijalizaciju mogu lako da se oduže ili značajno poskupe.

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Odlasci ključnih rukovodilaca

Pre nego što je He Sjaopeng preuzeo odeljenje, Ši Sjaoksin, jedan od ključnih direktora IRON projekta, napustio je kompaniju. Xpeng je potvrdio njegovu ostavku, ali nije objavio razloge, što izaziva sumnje u stabilnost tima pred početak masovne proizvodnje.

Odlazak iskusnog rukovodioca u kritičnom trenutku može ozbiljno ugroziti kontinuitet i kvalitet implementacije projekta. U svetu robotike, gde su preciznost i pouzdanost ključni, gubitak stručnjaka je ozbiljan signal za investitore i partnere.

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Ambiciozna strategija pod rizikom

Xpeng se okreće konceptu „fizičke AI“, koji obuhvata humanoide, robotaksije i leteće automobile. Kompanija vidi humanoide kao strateški proizvod koji može da generiše nove prihode, ali ulazak u tako složenu oblast znači i ogromne tehničke i operativne rizike.

Za sada nema dokaza da tržište humanoida može masovno da prihvati ovakve proizvode. Iskustva drugih kompanija pokazuju da humanoidni roboti često kasne sa komercijalizacijom, a visoki troškovi mogu ozbiljno uticati na profitabilnost.

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Pad prihoda i rast gubitaka

Prvi kvartal Xpenga pokazao je pad prihoda od 17,6% u odnosu na prošlu godinu, dok su neto gubici dodatno porasli, preokrećući prethodni kvartalni balans. Ovi rezultati ukazuju na to da kompanija ulazi u humanoidnu robotiku dok osnovni poslovni segment još nije stabilan.

Analitičari upozoravaju da širenje u novo tržište sa visokom neizvesnošću predstavlja veliki rizik. Ukoliko humanoidna tehnologija ne postane komercijalno isplativa, Xpeng bi mogao dodatno da pogorša finansijsku situaciju.

Foto: printscreen YT

Kritički pogled između ambicije i realnosti

Iako je vizija Xpenga impresivna, realnost robotike je mnogo surovija. Masovna proizvodnja humanoida zahteva savršenu koordinaciju softvera, hardvera i logistike, što se retko postiže u planiranim rokovima.

Promene u rukovodstvu i visoki proizvodni rizici ukazuju da kompanija mora biti spremna na odlaganja i dodatne troškove. Ambicija je jasna, ali tržište humanoidne robotike još uvek nije dokazalo da može da podrži takve investicije.