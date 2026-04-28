DŽOKER ILIĆ I ĐANI BARBIR SE SUOČILI U BEOGRADU! Našli se ispred Arene, svi čekaju njihov okršaj u kavezu! Pogledajte njihove reakcije! VIDEO
Ostalo je tek nešto više od mesec dana do trenutka kada će se svetla Beogradske arene ugasiti, a oktagon zasjati za spektakularni FNC 31, zakazan za 30. maj.
Ono o čemu se godinama spekulisalo konačno dobija svoj epilog. U borbi večeri, ulog je najveći mogući, šampionski pojas srednje kategorije. Snage će konačno odmeriti proslavljeni srpski borac Aleksandar „Džoker“ Ilić i aktuelni šampion Đani Barbir.
Uvertira za ovaj rat počela je upravo tamo gde će se sve i završiti, ispred Arene. Na prvom zvaničnom suočavanju, borci su iznenadili prisutne nesvakidašnjim mirom. Ipak, jasno je da su obojica maksimalno fokusirani na ono što sledi u kavezu.
FNC 31 u prestonicu donosi samu elitu regionalnog i evropskog MMA sporta. Pored glavnog meča večeri, beogradska publika će imati priliku da pozdravi i neka od najzvučnijih imena organizacije, kao što su Darko Stošić, Vaso Bakočević, Marko Bojković, Kamil Kraska, Ivica Trušček i drugi...