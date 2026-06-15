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Emodžije koristimo na društvenim mrežama, u porukama, pa čak i u poslovnoj komunikaciji, ipak, mnogi od nas ih i dalje koriste pogrešno, što može dovesti do ozbiljnih nesporazuma.

Svake godine stručnjaci iz organizacije Unicode Consortium objavljuju liste najpopularnijih simbola na svetu. Oni detaljno analiziraju koje sličice ljudi najviše koriste i šta one zapravo predstavljaju u digitalnom svetu. Poznavanje ovih pravila ključno je ako ne želite da vas vaši prijatelji ili kolege pogrešno shvate.

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Kraljevi poruka: Smeh do suza i crveno srce vladaju svetom

Apsolutni šampion svake liste već godinama jeste popularno "lice sa suzama radosnicama" (). Ovaj znak predstavlja izrazitu sreću i histeričan smeh, a ljudi ga šalju kada im je nešto beskrajno duhovito. Odmah iza njega nalazi se klasično crveno srce (❤), koje je univerzalni simbol za čistu ljubav i duboku naklonost.

Zanimljivo je da treće mesto drži emoji koji se bukvalno valja od smeha na podu (). Ovi podaci jasno pokazuju da ljudi širom planete kroz poruke najviše vole da šire pozitivnu energiju i radost. Ako želite nekome da pošaljete brzu podršku, tu je uvek i čuveni palac na gore (), koji menja reči "u redu je" ili "dobro obavljeno".

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⚠️ Zamke u dopisivanju: Kada tuga postane radost, a sarkazam napravi haos

Međutim, nisu svi emotikoni tako jednostavni za tumačenje, pa se tu kriju najveće zamke. Na primer, lice koje glasno plače () često se koristi za iskazivanje velike tuge, ali ga mlađe generacije redovno šalju i kada su previše uzbuđene ili srećne. Sa druge strane, sklopljene ruke () neki vide kao molitvu, dok ih drugi koriste isključivo kao znak zahvalnosti ili pozdrava.

Pravi haos u komunikaciji može da napravi obrnuto nasmejano lice (). Ono se uglavnom koristi za skrivenu ironiju, sarkazam ili kada želimo da se našalimo sa nekom neprijatnom situacijom. Ako ne pazite kome ga šaljete, druga strana može pomisliti da ste neozbiljni ili bezobrazni.

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Skriveni kodovi: Kako se emotikoni koriste za tajne poruke

Digitalni jezik se stalno menja, a korisnici društvenih mreža često menjaju originalno značenje simbola. Najbolji primer za to su antivakseri koji su tokom ranijih kampanja koristili emoji šargarepe umesto medicinskog šprica kako bi izbegli filtere i cenzuru na mrežama. To pokazuje da jedna sličica u određenom krugu ljudi može dobiti potpuno novu, konspirativnu ulogu.

Takođe, znaci poput vatre () odavno više ne označavaju samo požar ili toplotu. Danas vatra znači da je nešto izuzetno popularno, atraktivno ili odlično urađeno. Čak se i obična lobanja () u modernom slengu koristi kada je nešto toliko smešno da čovek "umire od smeha".

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Zlatna pravila: Kako da ih koristite pravilno i bez blama

Da biste izbegli neprijatne situacije na poslu ili u krugu porodice, stručnjaci savetuju umerenost. U poslovnim mejlovima uvek birajte neutralne znakove poput običnog blagog osmeha () ili potvrde u vidu kvačice (✅). Previše srca ili luckastih lica u službenom razgovoru može delovati krajnje neprofesionalno.

Na kraju, uvek imajte na umu kontekst i osobu sa kojom se dopisujete. Tehnologija nam donosi stotine novih sličica svake godine, ali ljudska reč i jasan smisao ostaju najvažniji. Koristite emojije kao začin za vaše poruke, ali nemojte dozvoliti da oni potpuno zamene vaše prave misli i osećanja.