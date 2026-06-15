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Poljska uvodi žestoke kazne od pet godina robije za sve koji uživo prenose teške zločine, nasilje i ponižavanje ljudi na internetu. Ova radikalna odluka doneta je u sklopu nove strategije za suzbijanje sajber-kriminala, a zakon direktno pogađa takozvane "patostreamere" koji zarađuju ogroman novac emitujući užasne scene na mrežama.

Stroge zakonske odredbe u Poljskoj ne tretiraju više prenos zločina kao običan prekršaj, već će sada svaki pokušaj strimovanja silovanja, ubistava ili mučenja životinja biti automatski kažnjavan višegodišnjim zatvorom.

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Kraj za bolesne strimere koji zarađuju na tuđoj nesreći

Evropska unija već duže vreme pritiska platforme kroz Akt o digitalnim uslugama (DSA), ipak, Poljaci su odlučili da prvi direktno kazne same autore bolesnog sadržaja.

Digitalni svet više neće biti sigurno utočište za internet manijake koji skupljaju lajkove na tuđoj patnji jer novi poljski zakon jasno propisuje da je samo pokretanje kamere tokom vršenja krivičnog dela poseban zločin. Više nema izgovora da je reč o slobodi govora ili umetničkom izražavanju na mrežama.

Nova pravila tehnološki su prilagođena modernim algoritmima koji prepoznaju nasilne prenose tek nakon što ih vide hiljade ljudi. Kazne će se primenjivati i na one koji simuliraju ili lažno prikazuju zločine radi internet slave, što znači da su čak i lažni snimci nasilja stavljeni van zakona.️

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Blokada za onlajn užase i zaštita za najmlađe

Poljska je ovim potezom postala predvodnik u kreiranju novog digitalnog štita unutar Evropske unije. Zakon o digitalnim uslugama na nivou EU zahteva brzo brisanje nasilnih video snimaka, međutim, brisanje samog snimka nije rešavalo problem bolesnih kreatora koji odmah otvore novi profil.

Pored lova na nasilne strimere, Poljska uvodi i druge drastične hi-tech mere za zaštitu dece. Uvodi se stroga zabrana korišćenja mobilnih telefona u školama za sve mlađe od 16 godina. Takođe, uvode se napredni sistemi za proveru starosti korisnika koji pokušavaju da pristupe sajtovima za odrasle.

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Srbija u raljama patostriminga: Da li nam treba digitalni kavez za nasilnike?

Ovaj problem je i te kako prepoznatljiv u našoj zemlji, gde društvene mreže često gore od nasilnih snimaka. Svedoci smo da domaći tiktokeri i jutjuberi neretko snimaju tuče, vređanje prolaznika i mučenje životinja radi veće gledanosti. Naša javnost često ostaje nema i šokirana pred prizorima digitalnog nasilja koje prolazi bez adekvatne kazne.

Srbija u svom Krivičnom zakoniku ima kazne za nasilje i širenje panike, ali nema poseban član za hi-tech prenos uživo. Stručnjaci za bezbednost na internetu upozoravaju da bi srpsko pravosuđe moralo da prepiše poljski model. Samo uvođenje direktne zatvorske kazne za klik i deljenje nasilja može zaustaviti ovaj opasni trend među mladima u regionu.

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Šta se najčešće kači u Srbiji? Vršnjačko nasilje i tuče: Ovo je najčešći i veoma ozbiljan problem u našoj zemlji. Grupe tinejdžera često snimaju telefonima kako maltretiraju, tuku ili ponižavaju svoje vršnjake, a zatim te snimke dele po grupama na Vajberu, Telegramu ili ih kače na TikTok kako bi skupljali lajkove.

Ovo je najčešći i veoma ozbiljan problem u našoj zemlji. Grupe tinejdžera često snimaju telefonima kako maltretiraju, tuku ili ponižavaju svoje vršnjake, a zatim te snimke dele po grupama na Vajberu, Telegramu ili ih kače na TikTok kako bi skupljali lajkove. Nasilničko ponašanje i prebijanja: Dešavali su se slučajevi gde su bahati pojedinci ili grupe snimali sebe kako maltretiraju druge ljude, radnike u lokalima ili prolaznike, a zatim te snimke ponosno delili na mrežama.

Dešavali su se slučajevi gde su bahati pojedinci ili grupe snimali sebe kako maltretiraju druge ljude, radnike u lokalima ili prolaznike, a zatim te snimke ponosno delili na mrežama. Stravični zločini u regionu: Javnost u Srbiji i regionu bila je zgrožena kada je pre nekoliko godina jedan bodibilder iz Bosne i Hercegovine (Gradačac) uživo na Instagramu prenosio ubistvo svoje supruge. Taj jezivi snimak je satima bio dostupan na mreži pre nego što je uklonjen, a gledale su ga hiljade ljudi iz celog regiona, uključujući i korisnike iz Srbije.