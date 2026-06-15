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Bez ikakvog obaveštenja, pitanja ili pristanka, korisnici popularnog internet pretraživača Chrome dobili su neželjenog gosta na svom hard disku.

Reč je o modelu veštačke inteligencije Gemini Nano koji teži čak četiri gigabajta.Ovaj neviđeni potez razbesneo je javnost jer većina ljudi danima bezuspešno pokušava da shvati zašto im je memorija na kompjuteru odjednom pretrpana.

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Tajni agent u browseru: Šta sve radi skriveni Google fajl dok vi spavate

Google je ovu akciju izveo potpuno tiho, a najgore od svega je što običan čovek nigde nije dobio prozorče da klikne da li to uopšte želi na svom privatnom uređaju.

Skriveni fajl pod nazivom weights.bin zapravo služi kao motor za pokretanje lokalnih operacija veštačke inteligencije direktno na vašem procesoru. Ovaj program u pozadini analizira lažne sajtove, a takođe služi kao asistent koji vam pomaže pri pisanju tekstova ili automatskom sastavljanju poruka.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovaj model drastično razlikuje od klasičnog Gemini četbota koji radi na internet serverima. Gemini Nano se izvršava lokalno, što znači da neprekidno troši resurse vašeg računara, značajno mu smanjuje brzinu rada i ubrzano prazni bateriju na laptopovima.

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Gigant prebacio milionske troškove na leđa korisnika

Motiv iza ovog drastičnog Googleovog poteza je zapravo čista finansijska dobit i ušteda novca. Održavanje moćnih AI servera košta stotine miliona dolara mesečno zbog ogromne potrošnje struje i opreme. Zato je Google odlučio da taj ogroman teret i obradu podataka prebaci direktno sa svojih servera na vaš lični hardver.

Međutim, ovaj potez bi mogao skupo da ih košta na sudu, posebno na tlu Evrope. Pravni eksperti već glasno upozoravaju da je ova tajna instalacija grubo i direktno kršenje Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR). Kompanija bi mogla da se suoči sa kaznama koje se mere milijardama dolara jer su zadirali u privatni prostor korisnika bez dozvole.

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Kako da odmah izbrišete uljeza i oslobodite računar

Ukoliko primetite da vam računar radi sporije, prva stvar koju treba da uradite jeste da uđete u podešavanja Chrome pregledača. Kliknite na opciju "Sistem" (System) i odmah ručno isključite funkciju koja se zove "On-device AI". Google tvrdi da nakon ovog koraka sistem više neće samostalno povlačiti nove nadogradnje sa mreže.

Da biste potpuno očistili računar, morate ući u skrivene sistemske foldere na disku C pod nazivom AppData. Pronađite folder OptGuideOnDeviceModel i ručno obrišite sve datoteke koje se nalaze unutra. Nakon toga potpuno ugasite Chrome preko glavnog menija kako bi se promene trajno sačuvale.

Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Šta da rade korisnici u našoj zemlji

Ovaj tehnološki problem masovno pogađa i građane Srbije, gde je Chrome ubedljivo najpopularniji internet pregledač na telefonima i računarima. Mnogi naši sugrađani koriste starije modele laptopova i računara sa manjim SSD diskovima, pa im iznenadni gubitak od četiri gigabajta prostora pravi ogroman problem u svakodnevnom radu.

Ukoliko primetite da vam računar u poslednje vreme koči dok surfujete internetom, baterija riknjava ili vam se ventilator pali bez ikakvog razloga, velika je šansa da je Google već instalirao ovog uljeza i kod vas. Naša preporuka je da hitno proverite sistemske foldere i primenite korake za brisanje kako biste zaštitili svoje podatke i povratili dragoceni prostor na disku.