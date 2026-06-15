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Nesvakidašnji UFC spektakl održan je u samom dvorištu Bele kuće. Jedna od glavnih borbi večeri donela je prvorazrednu senzaciju, pošto je Džastin Gejdži postao novi vladar lake kategorije naneo prvi poraz u karijeri do sada neprikosnovenom Iliji Topuriji. Ceo događaj imao je i posebnu notu, jer je organizovan na 80. rođendan američkog predsednika Donalda Trampa, a Gejdži je unakazio svog rivala do neprepoznatljivosti.

1/4 Vidi galeriju Džastin Gejdži Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brutalna dominacija autsajdera

Iako Gejdži uživa status borilačke zvezde, u ovaj meč je ušao kao izraziti autsajder. Razlog za to bio je impresivan skor Gruzina od 17 pobeda bez ijednog poraza. Ipak, prognoze su pale u vodu onog trenutka kada je borba počela. Gejdži je nametnuo surov ritam, potpuno nadigrao rivala i naneo mu teške batine koje su na kraju primorale Topurijin ugao na predaju.

Prekid zbog teških povreda - Topurija je pretrpeo nezapamćenu štetu. Zbog strašnih otoka na licu, koje je bilo potpuno neprepoznatljivo, njegovo kretanje i vid su bili ozbiljno ugroženi. Svestan situacije, tim gruzijskog borca je reagovao i prekinuo meč, čime je šampionski pojas zvanično pripao Gejdžiju, a javnost su potresle horor scene iz Bele kuće.

Novi šampion je istorijski trijumf proslavio u društvu Donalda Trampa, koji mu je među prvima čestitao. Predsednik SAD je meč pratio iz prvog reda sa suprugom Melanijom, a među VIP gostima našao se i legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović.

UFC Main Card: Svi rezultati sa istorijske večeri

Pored glavne borbe, publika je imala priliku da vidi još nekoliko brutalnih okršaja i ekspresnih završnica:

Siril Gan vs. Aleks Pereira: U uvertiri glavnog meča, Gan je dominantnom predstavom potpuno nadigrao i prebio Pereiru.

Šon O'Mejli vs. Ejmen Zahabi: O'Mejli je taktički slavio protiv Zahabija.

Dijego Lopez vs. Stiv Garsija: Lopez je brutalnim nokautom završio posao protiv Garsije.

Bo Nikal vs. Kajl Daukas: Nikal je opravdao ulogu favorita i tehničkim nokautom u prvoj rundi eliminisao Daukasa.

Maurisijo Rufi vs. Majkl Čendler: Rufi je napravio dar-mar i demolirao Čendlera već u prvoj rundi.

Džoš Hukit vs. Derik Luis: Hukit je uspeo da preživi nalete rivala i nakon velikog preokreta sruši Luisa.

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