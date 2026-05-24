Veliki skandal potresa Hrvatsku, nakon što je bivši, za sada neimenovani MMA borac (19), uhapšen zbog sumnje na pokušaj ubistva i razbojništvo, dok mu je policija odredila pritvor.

Riječka policija saopštila je da je u petak uhapsila četvoro tinejdžera povezanih sa brutalnim premlaćivanjem pomorca iz Sirije. Napad se dogodio u februaru, prenosi portal Danas.hr.

Tek četiri meseca kasnije u javnost je dospeo uznemirujući snimak incidenta, koji je policiji pomogao da identifikuje i pronađe osumnjičene. Uhapšena su dvojica mladića (19 i 18 godina) i dve devojke (obe stare 18 godina), od kojih je jedna u trenutku izvršenja krivičnog dela bila maloletna.

Policija je potom izvršila pretres njihovih stanova, a kod devetnaestogodišnjaka je pronađeno i zabranjeno oružje.

Prema pisanju portala 24sata.hr, osumnjičeni je bivši MMA borac koji je trenirao u više klubova. Njegovi nekadašnji treneri ostali su šokirani informacijama o nasilničkom ponašanju. Navodi se i da potiče iz problematične porodice, kao i da je nedavno služio vojsku. Treneri tvrde da im se njegova majka više puta obraćala za pomoć.

– Od sve problematične dece koja dolaze, njih 90 odsto uspemo da izvedemo na pravi put, da ih sklonimo iz lošeg društva i loših navika, kako bi uspeli da se socijalizuju. Međutim, za nekih 10 odsto jednostavno nema pomoći, jer su obrazovni i socijalni sistem zakazali. Sa njim je bilo problema još od detinjstva. Kod nas je trenirao davno i već dugo nije deo kluba. Dok je bio u dvorani, morao je da poštuje sva sportska pravila i primereno ponašanje – poručili su iz kluba.

Snimak sumanutog napada pogledajte ovde.