Slušaj vest

Nema sumnje da će prestonica Srbije 1. avgusta imati pravi spektakl koji će biti masovno praćen širom sveta.

Ako ste uspeli da uđete na sajt na kojem se odvija prodaja sat vremena nakon što je ona zvanično puštena, debelo ste zakasnili.

Fanovi MMA i konkretno UFC organizacije preopteretili su sajt, pa je u svakom trenutku više hiljada ljudi čekalo ulazak i pokušaj da dođu do ulaznice.

Foto: Printscreen

A, velika većina zainteresovanih, po ulasku na sajt je videla prizor kojeg se pribojavala - nije ostalo nijedno slobodno mesto...

Foto: Printscreen

Najjeftinije ulaznice koštale su 5.240 dinara, a najskuplja, VIP mesta u prvom redu, čak 73.360.

Još jedna šansa za dolazak do karte?

Mala je šansa, ali možda postoji, za sve one koji imaju veliku želju da prisustvuju spektaklu prvog dana avgusta.

Naime, u petak 29. maja, sa početkom od 10 časova, trebalo bi da počne "slobodna" prodaja, pošto je prva bila rezervisana za članove UFC Fight Club-a i one koji su se ranije registrovali i prijavili svoje interesovanje za događaj u Beogradu.

Prema pojedinim procenama, radi se o više od 50.000 ljudi, pa je pitanje šta će i da li će uopšte bilo šta biti pušteno u prodaju u petak.

Šta nas čeka 1. avgusta?

Uroš Medić (13-3-0, nastupa iz Ankoridža na Aljasci, poreklom iz Novog Sada, Srbija) ulazi u Oktagon naoružan preciznim udarcima koji su ga učinili jednim od najopasnijih finišera u velter kategoriji. Rangirani izazivač je nanizao impresivne nastupe, uključujući uzastopne pobede prekidom u prvoj rundi nad Džefom Nilom, Gilbertom Urbinom i Muslimom Salihovim, a u Beograd stiže gladan da zacementira svoje mesto među elitom divizije.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić u borbi protiv Džefa Nila Foto: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia, Justin Renfroe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Danijel Rodrigez (20-5-0, nastupa iz Alhambre, Kalifornija) postao je stalno ime na rang listi velter kategorije zahvaljujući svom oštrom, tehničkom boksu i čeličnom pristupu u borbi.

Rodrigez ulazi u meč sa nizom od tri uzastopne pobede, od kojih je u poslednjoj savladao Kevina Holanda na UFC 318, a sada dolazi u Beograd s namerom da ostvari najveću pobedu u svojoj karijeri.

Domaći borac srednje kategorije i diplomac "Dana White’s Contender Series" programa, Duško Todorović (13-6-0, nastupa iz Beograda, Srbija), boriće se protiv Roberta Valentina (11-6-0, nastupa iz Ciriha, Švajcarska) pred domaćom publikom u Beogradskoj areni.

Dugogodišnje ime na rang listi poluteške kategorije, Aleksandar Rakić (14-6-0, nastupa iz Beča, Austrija, poreklom iz Srbije), prelazi u tešku kategoriju po prvi put, a protivnik će mu biti poljski veteran Marcin Tibura (27-11-0, nastupa iz Lođa, Poljska).

Ante Delija (26-8-0, nastupa iz Dubrovnika, Hrvatska) odmeriće snage sa Džonijem Vokerom (22-10-0, 1 NC, nastupa iz Las Vegasa, Nevada, poreklom iz Rio das Otras, Brazil) u teškaškom okršaju.

Srpski potencijal Jovan Leka (13-2-0, nastupa iz Novog Sada, Srbija) debituje u UFC-u u teškaškom sudaru protiv Maksa Gimenisa (6-2-0, nastupa iz Gejtersburga, Merilend).

UFC debitant Vlasto Čepo (14-3-0, nastupa iz Novog Sada, Srbija) ukrstiće rukavice sa Gilbertom Urbinom (7-4-0, nastupa iz Rio Grande Velija, Teksas) u meču srednje kategorije.

Tek 12. zemlja u Evropi u koju stiže UFC

UFC je do sada dolazio u Evropu više od 50 puta, međutim, Srbija će biti tek 12. zemlja sa starog kontinenta koja bi ugostila najbolje MMA borce na svetu.

Takođe, među trenutno najavljenim događajima UFC-a, onaj koji će biti održan u Beogradu je jedini iz Evrope.

Nikada nije ni bilo sumnje da će interesovanje navijača biti ogromno. Popularnost MMA u našoj zemlji i generalno na Balkanu, jeste u velikom usponu, a to su znali da prepoznaju i vodeći ljudi UFC-a.

Evropske države koje su imale UFC večeri:

Francuska Velika Britanija Rusija Danska Švedska Češka Nemačka Poljska Holandija Hrvatska Republika Irska

Bonus video: