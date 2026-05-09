Na događaju UFC 328, Hamzat Čimaev brani titulu u srednjoj kategoriji protiv Šona Striklanda, ali je šampion prošao kroz pravu torturu tokom procesa mršavljenja.

Prema pravilima, obojica su morala da se pojave na zvaničnom merenju. S obzirom na to da je reč o borbi za pojas u kategoriji do 84 kilograma, granica je bila jasna.

Foto: Screenshot

Dok je Amerikanac vagu prošao rutinski i spreman dočekuje borbu, Čimaev je izgledao veoma loše. Borac iz Čečenije je delovao iscrpljeno, jedva je skinuo odeću da bi stao na merenje, a pri povratku u svlačionicu mu je bila potrebna pomoć jer se jedva kretao.

Kako se prenosi, Čimaev je morao da smrša čak 21 kilogram kako bi zadovoljio propisanu težinu, što objašnjava zašto je ovaj proces bio toliko surov po njega.