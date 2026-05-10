U Beogradu, u Sportskom centru Šumice, pod pokroviteljstvom Grada Beograda, održano je prvo Balkansko prvenstvo u MMA-u u istoriji ovog sporta, pod okriljem International Mixed Martial Arts Federation i MMA Saveza Srbije.

Otvoreno prvenstvo Balkana okupilo je 13 zemalja i oko 150 takmičara iz Bugarske, Slovenije, Rumunije, Mađarske, Crne Gore, Albanije, Grčke, ali i gostiju van regiona poput Austrije, Švajcarske i Kipra.

Srpski MMA nacionalni tim ostvario je istorijski uspeh na IMMAF Balkanskom prvenstvu 2026. godine osvojivši ukupno 36 medalja. Zlatna odličja u seniorskoj konkurenciji osvojili su Aladin Ibrović u supervelter kategoriji do 79,4 kilograma i Marko Ivković u teškoj kategoriji do 97 kilograma.

Ibrović je u finalu savladao bugarskog borca Georgija Nedkova atraktivnom “gilotinom”, dok je Ivković do zlata stigao tehničkim nokautom nakon dominantnih “ground and pound” udaraca protiv Patrika Genova, takođe predstavnika Bugarske.

Juniorska selekcija dominirala je zahvaljujući zlatnim medaljama koje su osvojili Pavle Petrović u perolakoj do 65.8 kg, Vladimir Galetić u lakoj do 70.3 kg, Strahinja Galetić u super-lakoj do 74.8 kg, Teodor Balać u srednjoj do 83.9 kg, Dejan Živković u super-srednjoj do 88.4 kg i David Magda u teškoj kategoriji do 97 kg.

Bronzanim odličjima okitili su se juniori Ognjen Petrović (65.8 kg), Mateja Mitić (70.3 kg) i Aleksandar Gračanin (79.4 kg), dok su u omladinskim uzrastima bronzu uzeli Mario Miljković (Youth A, 70.3 kg), Lav Ludvig (Youth B, 57 kg), Ognjen Milinković (Youth B, 57 kg), Marko Rakonjac (Youth B, 62 kg), Andrija Pavlićević (Youth B, 67 kg), Đurađ Đorđević (Youth B, 72 kg) i Viktor Stojanović (Youth C, 62 kg). Pored osvajača medalja, zapažene nastupe imali su Mateja Vasić i Relja Đukanović (Youth A, 65.8 kg), kao i Neven Radošević (Youth B, 57 kg) i Aleksandar Relić (Youth B, 72 kg).

Nakon izuzetno uspešnog nastupa na Balkanskom prvenstvu, MMA reprezentaciju Srbije očekuje nastavak takmičarske sezone kroz pripreme za predstojeće Nacionalno prvenstvo Srbije, koje će ujedno predstavljati i izborno takmičenje za sastav nacionalnog tima za međunarodna takmičenja.

Fokus stručnog štaba već je usmeren ka svetskim prvenstvima koja slede u trećem kvartalu godine za sve uzrasne kategorije, gde će Srbija pokušati da potvrdi status jedne od najperspektivnijih MMA nacija u regionu i Evropi.

Reprezentaciju Srbije predvodili su članovi stručnog štaba –-selektor seniorske reprezentacije Stefan Sekulić, selektor mlađih selekcija Aleksandar Tomić, kao i sportski direktor Jusuf Hajrović.

