Marko Bojković očajnički je želeo revanš protiv Miloša Janičića na FNC eventu 30. maja u Beogradu, ali će morati da se zadovolji drugim protivnikom.

Miloš Janičić je blizu debija za UFC, najjaču organizaciju MMA veština i ne želi bilo šta da prepušta slučaju.

Marko Bojković i Miloš Janičić posle prošlogodišnjeg okršaja u Beogradskoj areni Foto: Printscreen / Youtube (FNC)

Poljak stiže u Beograd

Marko Bojković će krajem maja u Beogradskoj areni za rivala imati Poljaka Pjotra Niedželskog, u kečvejt kategoriji do 73 kg, koja nije standardna u MMA. Beograd je spreman za spektakl, a čini se da se Bojković baš naoštrio za duel.

Iako je posle poraza od Miloša Janičića najavio da će promeniti pristup kada su pitanju njegovi naredni protivnici, Marko Bojković se ponaša kao vuk - menja dlaku, ali ne i svoju ćud.

- Protivnik je Poljak. Piter mislim da se zove. Nebitno... Bitno je šta će mu se desiti 30. maja u Beogradskoj areni. Protivnik ima skor od 22 pobede, osam ili devet poraza. Radio je Belator (vrlo cenjenja MMA organizacija op.a.) Radio je sa Koreškovim, bratom od Zabita, koji je... Svi znaju "ubica". Radio je samo sa dobrim protivnicima - rekao je Marko Bojković (24) za Sokersportal i nastavio:

Impresivna MMA karijera poljskog borca

- Ozbiljan izazov za mene, nema šta. Rekao sam, moram da dobijem takvog protivnika. Moram da prođem kroz njega, ako želim da napadnem pojas u septembru. Želja mi je da napadnem pojas u lakoj kategoriji. Tako da, to je neki plan. Da odradim ove godine još tri, četiri borbe.

Poljak Pjotr Niedželski ima 35 godina i impresivnu MMA karijeru. Njegov zaštitini znak je brazilska džiju-džica. U svet MMA ušao je 2010, mada je daleko aktivniji od 2014. godine. Bio je prvi šampion Babilon MMA u lakoj kategoriji. Ranije se takmičio u organizacijama "Bellator MMA" i "UAE Warriors". Ima 31 borbu iza sebe, 22 pobede i devet poraza.

Pjotr Niedžielski MMA borac iz Poljske Foto: Printskrin/Instagram

Nije blistao u poslednje vreme

U poslednjih pet mečeva Pjotr Niedželski ima skor od tri pobede i dva poraza. U februaru je pobedio Gruzina Levana Kirtadzea, dok je u decembru 2025. tehničkim nokautom izgubio meč od Rusa Andreja Koreškova.

Pre toga pobedio je još jednog Gruzina Giorgija Esijavu, doživeo poraz od Ukrajinca Vladislava Rudnijeva i savladao Brazilca Felipea da Silvu.