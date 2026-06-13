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Platforma već poseduje funkciju direktnih poruka, grupnih razgovora, glasovnih poruka i deljenja sadržaja među korisnicima, što je sve više približava klasičnim društvenim mrežama i aplikacijama za komunikaciju.

Prema dostupnim informacijama, TikTok nastavlja da unapređuje alate za međusobno povezivanje korisnika, čime pokušava da ih zadrži što duže unutar svog ekosistema.

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Testiraju funkciju glasovnih poziva Nakon što je tokom prethodnih godina značajno unapredio sistem privatnih poruka, TikTok sada radi na funkciji glasovnih poziva koja bi korisnicima omogućila da razgovaraju direktno kroz aplikaciju, bez potrebe da koriste druge servise za komunikaciju. Na taj način platforma želi da postane mnogo više od mesta za gledanje kratkih video-snimaka i da korisnicima ponudi kompletno iskustvo komunikacije na jednom mestu. Cilj kompanije je da prijatelji koji razmenjuju video-klipove, poruke i komentare mogu odmah da započnu i glasovni razgovor bez napuštanja aplikacije.

Prema informacijama koje su se pojavile među stručnjacima koji prate razvoj platforme, TikTok testira opciju pozivanja direktno iz privatnih razgovora, slično načinu na koji to već funkcioniše na WhatsAppu, Messengeru i drugim popularnim aplikacijama. Korisnici bi mogli jednim dodirom da pozovu osobu sa kojom se dopisuju, čime bi komunikacija postala brža i jednostavnija.

Foto: Shutterstock

Nakon glasovnih poziva mogli bi da uslede i dodatni koraci

Kompanija na ovaj način pokušava da zadrži korisnike unutar sopstvenog ekosistema što je duže moguće, jer danas veliki broj ljudi nakon gledanja sadržaja prelazi na druge aplikacije kako bi razgovarao sa prijateljima. Uvođenjem glasovnih poziva TikTok želi da eliminiše potrebu za tim prelaskom i omogući da se kompletna komunikacija odvija na jednom mestu.

Pojedini analitičari veruju da bi nakon glasovnih poziva mogli da uslede i dodatni koraci, uključujući naprednije grupne razgovore, proširene opcije za zajedničko deljenje sadržaja, pa čak i video-pozive za širi krug korisnika. Ukoliko se takav razvoj nastavi, TikTok bi mogao da preraste iz platforme za zabavu u sveobuhvatnu društvenu mrežu koja objedinjuje gledanje sadržaja, dopisivanje i direktnu komunikaciju. Time bi postao još ozbiljniji konkurent aplikacijama koje trenutno dominiraju tržištem komunikacija.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

Zašto su poruke postale najvažnija funkcija društvenih mreža

Nekada je glavni razlog za otvaranje aplikacije bilo gledanje zabavnih videa, dok danas sve veći broj korisnika koristi TikTok za razmenu sadržaja, preporuka, komentara i privatnih poruka. Upravo zato analitičari smatraju da se platforma postepeno transformiše iz medija za konzumaciju sadržaja u mesto na kojem se odvija svakodnevna digitalna komunikacija. Sličan put ranije su prošli Instagram i Facebook, koji su od mreža za objavljivanje fotografija i statusa postali centri za dopisivanje milijardi ljudi širom sveta.

Stručnjaci veruju da je cilj jasan jer korisnik koji može da gleda sadržaj, komentariše ga i odmah o njemu razgovara sa prijateljima ima mnogo manje razloga da napusti aplikaciju. Takva strategija povećava vreme provedeno na platformi, ali i broj interakcija koje su ključne za rast društvenih mreža.