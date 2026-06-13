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Moćna platforma je zvanično pustila u rad opciju pod nazivom "Grid Reordering", koja iz korena menja način na koji doživljavamo izgled naših profila.

Ako ste ikada nervozno brisali stare slike samo zato što vam kvare estetski niz ili se uklapaju sa novim objavama, sada možete trajno da odahnete jer je stigla potpuna sloboda u uređivanju profila.

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Jednostavan trik koji menja sve na ekranu

Do ovog istorijskog trenutka, sve objave na vašem nalogu bile su zarobljene u surovom hronološkom redosledu, poređane isključivo po datumu kada ste ih okačili na mrežu. Jedini način da makar malo skrenete pažnju na neki važan trenutak bila je opcija "Pin", koja je dozvoljavala da samo tri objave zakačite na sam vrh ekrana. Sve preko toga bilo je nemoguće pomeriti, ali tehnološki gigant je sada odlučio da sruši sopstvena pravila i pruži korisnicima ono što im je odavno trebalo.

Najbolja stvar kod ove nove opcije jeste to što je neverovatno laka za korišćenje i ne zahteva nikakvo stručno znanje. Sve što treba da uradite jeste da otvorite aplikaciju, odete na svoj lični profil i pritisnete i zadržite bilo koju sliku ili video snimak koji želite da pomerite.

Dovoljno da prstom prevučete bilo koju objavu

Na ekranu će vam se odmah pojaviti opcija pod nazivom "Reorder Grid". Nakon klika na nju, magija može da počne. Kada se opcija aktivira, dovoljno je da prstom jednostavno prevučete bilo koju objavu na novu željenu poziciju, baš onako kako vi želite, i promena će odmah biti sačuvana na vašem nalogu.

Slike sa letovanja sada možete slobodno pomešati sa zimskim čarolijama ili napraviti savršen estetski mozaik boja. Iz kompanije navode da je glavni cilj ove promene da se ljudima omogući da svoj profil organizuju tako da on najbolje oslikava njihov identitet i kreativni rad.

Ova opcija predstavlja pravi spas za sve influensere, umetnike, ali i male preduzetnike koji preko ove mreže prodaju svoje proizvode. Više ne morate da tempirate u minut kada ćete šta objaviti da vam se ne bi poremetio izgled celog profila. Sada možete u sekundi da izbacite u prvi plan ono što želite da vaši pratioci odmah vide kada uđu na vaš nalog, bez obzira na to kada je ta slika nastala.

Foto: Shutterstock

Stižu i novi rukopisi poznatih faca

Čelnici megapopularne aplikacije nisu se zaustavili samo na reorganizaciji profila, već su pripremili još nekoliko sjajnih iznenađenja za sve kreativce. Zvanično je potvrđeno da se uvodi i opcija lakšeg deljenja muzike sa popularnog servisa Spotify direktno putem Notes funkcije. To znači da ćete sada moći još brže i lakše da pokažete svojim prijateljima šta slušate i u kakvom ste raspoloženju.

Prava poslastica za sve ljubitelje Stories i Reels formata stiže već od 20. juna, kada će na aplikaciji postati dostupni potpuno novi fontovi. Ono što ih čini posebnim jeste to što su ovi fontovi kreirani na osnovu stvarnog rukopisa nekih od najpoznatijih svetskih kreatora sadržaja. Vaše objave će sada imati unikatan i potpuno prirodan izgled, kao da ste ih sami flomasterom ispisali po ekranu.

Korisnici širom sveta ne kriju radost, a mnogi u šali poručuju da je ova opcija zakasnila čitavu deceniju i da je trebalo da je dobijemo još na samom početku. Ipak, stara narodna kaže "bolje ikad nego nikad", pa je tako i ovaj potez dočekan sa velikim odobravanjem javnosti.

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Surova hronologija i dalje muči milione

I dok su jedni u apsolutnom transu zbog sređivanja izgleda profila, drugi i dalje glasno negoduju i traže još veće radikalne promene. Veliki broj vernih korisnika i dalje apeluje na čelnike mreže da vrati stari, strogi hronološki prikaz objava na početnoj stranici. Ljudi su besni jer im algoritam stalno nameće snimke nepoznatih ljudi, dok objave pravih prijatelja često uopšte ne mogu da vide.

Važno je napomenuti da je ova nova funkcija "Grid Reordering" trenutno dostupna isključivo korisnicima koji aplikaciju pokreću preko svojih mobilnih telefona. Ukoliko Instagramu pristupate preko računara ili laptopa, moraćete još malo da se strpite jer na veb verziji ova opcija još uvek nije puštena u rad. Ipak, s obzirom na to da se aplikacija najviše koristi preko telefona, ovo neće predstavljati problem za većinu ljudi.

Stručnjaci za društvene mreže savetuju da odmah ažurirate svoju aplikaciju na najnoviju verziju kako biste proverili da li je ova opcija stigla i na vaš uređaj. Ukoliko je još uvek nemate, bez panike, jer se funkcija postepeno pušta svim korisnicima širom sveta i biće aktivna kod svih u narednih nekoliko dana.