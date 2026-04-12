U glavnoj borbi za titulu u poluteškoj kategoriji, Karlos Ulberg je nokautom u prvoj rundi savladao Jiržija Prohasku i postao novi UFC šampion.

Ovu i druge borbe je sa najboljeg mesta gledao predsednik SAD Donald Tramp, koji je veliki ljubitelj MMA i konkretno UFC-a.

Tramp je uživao u spektaklu u trenucima kada su pregovori SAD sa Iranom išli prema propasti.

Donald Tramp gleda UFC u Majamiju

Prohaska je bio favorit i na startu je delovao dominantno, a Ulberg je doživeo povredu kolena i nastavio je da se bori praktično na jednoj nozi, šepajući i jedva se krećući po kavezu.

Umesto da odmah napadne povređenog protivnika i završi meč, Prohaska je pokazao sportski gest i na trenutak oklevao, pa je tako propustio priliku da završi borbu, a njegovo oklevanje je iskoristio rival.

Karlos Ulberg - Jirži Prohaska

Novozelanđanin je udarcem levom rukom poremetio Čeha, a serijom pratećih udaraca je pobedio već uprvoj rundi.

Ulberg je ostvario 10. uzastopnu pobedu i sada ima učinak od 15. trijumfa i jednog poraza.

"Pokidao sam koleno, ali se nisam otpisao. Znao sam da mi treba samo jedan udarac. Znao sam da će Jirži krenuti napred. Čim sam pogodio levom rukom, znao sam da je gotovo. Moram da sredim ovo koleno, ali ja sam šampion", rekao je Ulberg.

Prohaska je rekao da je oklevao da napadne povređenog protivnika.

"Osetio sam milost u toj borbi. Bilo mi ga je žao. Ovo je jedna od najvećih lekcija u mom životu. Ne mogu da shvatim. Ta borba je bila dobijena. Imao sam je. Bila je u mojim rukama. Pustio sam ga jer sam video da je povređen. Takav je život. Naučiš i budeš bolji", poručio je Čeh.

