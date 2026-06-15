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Najveći borilački događaj godine u potpunosti je opravdao očekivanja! Istorijski UFC spektakl u Beloj kući, zvanično nazvan "UFC Freedom 250", doneo nam je brutalne nokaute, a predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uživao je u vrhunskim borbama iz prvog reda pored oktagona.

Najveći šok večeri viđen je u borbi za privremeni pojas teške kategorije, u kojoj su snage odmerili Aleks Pereira i Siril Gan.

Gan stigao do pobede

Dok se aktuelni šampion Tom Aspinal ne oporavi od povrede oka koju je zadobio u svom poslednjem meču, privremeni pojas teške kategorije biće u rukama Sirila Gana. Francuski borac je do titule došao na impresivan način, iako je početak meča nagoveštavao drugačiji ishod.

Prva runda donela je izjednačenu borbu. Gan je bio za nijansu aktivniji, dok je Pereira pretio opasnim "haj-kikovima". Sam finiš prve runde pripao je Brazilcu, koji je vezao nekoliko žestokih udaraca, pa je Gana bukvalno spasilo zvono.

1/4 Vidi galeriju Siril Gan i Aleks Pereira Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Brutalan nokaut u drugoj rundi

A onda, potpuni haos na startu druge runde! Gan je pogodio strahovit levi direkt pravo u bradu Pereire. Brazilac je pao, a pravo je čudo kako je uopšte uspeo da se podigne i ostane u meču.

Ipak, bilo je očigledno da je Pereira teško uzdrman. Gan je "osetio krv", krenuo u silovit napad i još jednim brutalnim udarcem ponovo poslao rivala na pod, nakon čega je sudija odmah prekinuo meč.

Pogledajte kako je izgledao ovaj brutalan završetak borbe:

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