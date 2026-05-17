UFC LANSIRAO BOMBU - VRAĆA SE KONOR MEKGREGOR! Najavljena borba godine: Posle duge pauze - SPEKTAKL!
Posle pet godina pauze, Konor Mekgregor se vraća u oktagon!
Konor Mekgregor
Mekgregor će se boriti u UFC 329 spektaklu i to protiv Maksa Holoveja, a borba godine zakazana je za leto i održaće se 11. jula.
UFC je potvrdio zvanično borbu objavom postera na kojem su Konor Mekgregor i Maks Holovej i ovo će biti njihova druga međusobna borba, prvi put je Irac slavio i to pre 13 godina, odlukom sudija.
Konor Mekgregor je poslednju borbu imao na leto 2021. kada ga je porazio Dastin Poarje. Svojovremeno je bio UFC šampion u dve kategorije, u MMA ima skor od 22 pobede i šest poraza.
Maks Holovej je takođe bivši UFC šampion, do sada je u karijeri u MMA imao 27 pobeda i devet poraza i jedan je od najatraktivnijih boraca po svom stilu.
