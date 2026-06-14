Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nekadašnja reprezentativka Srbije otkrila je svojim pratiocima da je imala još jednu hiruršku intervenciju, ovoga puta u Bazelu, gde se trenutno oporavlja.

Nina je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz bolničkog kreveta i tako obavestila javnost da je ponovo operisana zbog problema sa desnom nogom. Ovo joj je druga operacija, a iako je iza nje još jedan težak izazov, teniserka nije izgubila optimizam.

Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram

Uz fotografiju iz bolnice poslala je kratku, ali veoma snažnu poruku:

"Operacija 2, Nina 1" uz emotikone slavlja, a potom dodala:

"Vratiću se".

1/4 Vidi galeriju Olga Danilović i Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram/nina.stojanovic, PrintscreenInstagram/danilovicolga

Upravo te reči mnogi su protumačili kao jasnu najavu da Nina ne odustaje od povratka na teren uprkos svim problemima koji su je pratili poslednjih godina.

Brojni pratioci odmah su joj u komentarima poželeli brz oporavak i poručili da jedva čekaju da je ponovo vide na teniskim terenima.