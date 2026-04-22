Izvesno je da će Srbija 2026. godine biti domaćin UFC eventa, te da će neki od srpskih boraca imati čast da se bore u najjačoj organizaciji MMA.

Dejna Vajt, prvi čovek UFC, potvrdio je nedavno da će u Beogradu biti organizovano spektakularno veče MMA borbi.

Sigurno UFC dolazi u Srbiju - Dejna Vajt Foto: Amy Kaplan/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Borci prve klase

Prema nepotvrđenim informacijama učešće na ovom UFC događaju uzeće renomirani srpski borci koji su već imali čast da se bore pod okriljem ove renomirane organizacije, kao što su Aleksandar Rakić, Uroš Medić i Duško Todorović.

Postavlja se logično pitanje ko će još od srpskih MMA boraca dobiti priliku da se takmiči pod patronatom UFC u Beogradu. Realno je očekivati da šansu za potpis ugovora dobije jedan, ili dvojica fajtera. Zasad u prvom krugu su Miloš Janičić i Jovan Leka. Manje šanse imaju borci Miljan Zdravković (10-0), Nikola Joksović (16-1) i Borislav Nikolić (14-2).

Janičić pred promocijom

Prema navodima stranice MMA kontrola Miloš Janičić (29) ima najviše šanse da debituje u UFC. Oni navode nekoliko razloga. Prvi je njegov odnos od 19 pobeda i samo tri poraza, da je neporažen dugi niz godina, da ima odličan skor i pobede rešene prekidom, da iza njega stoji jaka menadžerska kuća sa odličnim vezama sa UFC.

Miloš Janičić medijski je ispraćen i ima ogroman broj fanova, da je preko "dirty boxing" promovisan u SAD, da je radio kampove sa poznatim borcima, pre svega velikim šampionom Gruzinom Ilijom Topurijom i da UFC promoviše i daje šansu mladim takmičarima.

Leka ima impresivan skor

Jovan Leka (24) ima skor od 13 pobeda i dva poraza. Novosađanin visok 193 cm i težak 117 kilograma ima nekoliko pobeda na DWCS nad kvalitetnim rivalima, čak 85 trijumfa je ostvario prekidom, znatno je manji broj teškaša u odnosu na druge divizije.

Mlad je borac Jovan Leka, a iza sebe ima zapažene rezultate i pobede, teškoj kategoriji UFC potrebna su osveženja i nova lica, piše stranica MMA kontrola. U seriji je od šest uzastopnih trijumfa.

Postoje velike šanse da ga vidimo u Beogradu - Aleksandar Rakić Foto: Printskrin/Instagram

Ko dolazi u Beograd?

Nije poznat broj učesnika, ali se spekuliše da bi u Beogradu pored boraca iz Srbije i regiona, učešće mogli da uzmu fajteri iz Rusije, Poljske i okolnih zemalja Evrope. Razmišlja se i o Brazilcima i borcima iz SAD, mada tu problem prave putovanja.

UFC još nije doneo odluku kojeg datuma će biti organizovan event u Beogradu. Iako je prvobitni plan bio da to bude u drugoj polovini godine, na kraju je odlučeno da se to desi krajem maja, ili početkom juna.