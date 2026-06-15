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Sjedinjene Američke Države domaćini su dva velika sportska spektakla. Pored Svetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, u Beloj kući održan je i UFC spektakl za pamćenje. Oba događaja obeležio je i Zlatan Ibrahimović! Ibra je analitičar u studiju američke televizije FOX i u programu uživo je Tjeriju Anriju i ostalima pustio Lepu Brenu, te izazvao brojne reakcije, a više o tome možete pročitati na sledećem linku:

Nije Ibrahimović propustio priliku da ode do Bele kuće na UFC spektakl, gde se srdačno pozdravio sa Donaldom Trampom i njegovom porodicom, te zapalio atmosferu u Beloj kući.

Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Ibra je poslao i moćnu poruku pre dolaska na UFC spektakl u Beloj kući:

- Osećam se sjajno, ovo je nešto što nikada ne bih očekivao, ali je fenomenalno. Hajde da uživamo i nadamo se dobroj tuči - rekao je Ibrahimović.

Izazvao je legendarni napadač puno pažnje i mnoge kamere su bile upućene baš ka njemu.

Viđene su i ozbiljne borbe u Beloj kući, a definitivno je obeležio Siril Gan koji je brutalnim nokautom slavio protiv Aleksa Pereire.

1/4 Vidi galeriju Siril Gan i Aleks Pereira Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, BONNIE CASH / UPI / Profimedia

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