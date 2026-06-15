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Zlatan Ibrahimović još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najvećih šoumena u svetu fudbala.

Legendarni as je u studiju američke televizije FOX napravio potpuni šou kada je pustio veliki hit Lepe Brene „Luda za tobom“.

Zlatan Ibrahimović, Anri i Lalas Foto: Screenshot

Bivši švedski reprezentativac, koji zajedno sa Tjerijem Anrijem radi kao stručni komentator, u jednom trenutku je potpuno preuzeo atmosferu u studiju i iznenadio sve prisutne muzičkim izborom.

Dok su kamere snimale analizu fudbalskih dešavanja, Ibra je iznenada pustio poznatu numeru balkanske zvezde, nakon čega je studio eksplodirao od reakcija. Navodno je odmah počeo da tapše u ritmu muzike, jer ga je pesma potpuno ponela.

Njegov potez zbunio je i nekadašnjeg američkog reprezentativca Alekseja Lalasa, koji je u čudu pitao o kojoj pesmi je reč i šta se zapravo dešava u studiju. Ibra je, uz osmeh, pokušao da mu približi stihove i objasni o kakvom se hitu radi.

Sve se pretvorilo u pravi mali spektakl u studiju, a Zlatan je još jednom potvrdio da gde god se pojavi - garantuje zabavu, haos i viralan momenat.