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Drabinca je napadnut u jednom lokalu u Ljubljani, kada su ga sačekala četvorica, za sada nepoznatih napadača.

Tada je došlo do brutalne tuče, u kojoj se perspektivni teškaš sam obračunao sa napadačima, i tom prilikom jednog od napadača poslao na pod, a u jednom trenutku, jedan od napadača izvadio je pištolj i pucao Drabinci u noge, i tom prilikom ga ranio.

Ipak, ni tu se situacija nije smirila, već je poznati borac nastavio da pruža otpor i bije se sa napadačima, a ubrzo nakon toga, situacija se ipak smirila.

Prema informacijama, do incidenta je došlo u petak, 5. juna u večernjim časovima, a za sada nema informacija o tome šta je razlog ovog jezivog napada, kao ni da li je neko uhapšen.

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