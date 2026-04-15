Ne miruje Marko Bojković, jer mu je teško palo što je njegov ljuti rival Miloš Janičić odbio revanš.

Meč između Marka Bojkovića i Miloša Janičića koji je održan pre godinu dana u Beogradu, a koji je Srbin iz Crne Gore efektno rešio prekidom u svoju korist i dalje se prepričava u MMA krugovima.

Miloš Janičić i Marko Bojković posle meča u Beogradu 2025. godine

Marko Bojković posle poraza od Miloša Janičića doživeo je neuspeh i od Belgijanca Donovana Desmea, ali se vratio trijumfom nad Ukrajincem Ivanom Vulčinom. Tražio je revanš sa Milošem Janičićem, ali je ovaj to odbio rekavši "da bi opet rado da prebije Bojkovića, ali ne može, jer se sprema za UFC".

Tokom Vaskrsa Marko Bojković otvorio je svoj instagram profil za svoje pratioce i odgovarao na njihova pitanja, vezano za njegovu karijeru i život. Najzanimljivija pitanja, ali i odgovori bili su vezani za Miloša Janičića.

Pitali su ga zašto Miloš Janičić ne želi revanš sa njim i koje su šanse da se desi taj meč.

- Ne želi jer ovaj put zna da ništa neće biti isto. Sada bi pritisak bio na njemu i zna da mene u najboljem elementu ne može da pobedi. Dobio je ponudu, rekao je da ne postoje pare za koje bi to radio, jer onda nakon poraza će se otkriti prava istina o njegovom lažnom hajpu. Šta je tu je, idemo dalje, imam dosta posla u FNC - rekao je Marko Bojković.

Objasnio je srpski borac i u kojim kategorijama je spreman da radi mečeve u MMA.

- Moja kategorija je 70 kilograma, držao sam kilažu samo zbog mogućeg revanša sa Milošem Janičićem u 73 kg. Pošto od toga nema ništa, jer on ide u UFC i tamo će vezati par poraza i posle toga mi ništa neće značiti. Vreme je da se vratim u 70 kg.

Marko Bojković ispred Beogradske arene Foto: Printskrin/jutjub

Pitan je Bojković i kada planira da se okuša u UFC i da li je na pomolu dogovor oko revanša sa Donovanom Desmeom.

- Moja želja je Beograd protiv pacova Donovana! Voleo bih da radim i Osijek, veoma je blizu mog rodnog sela (Karavukovo op.a.). I voleo bih onda da i u Zagrebu radim meč za pojas u 70 kg. Kada to osvojim, mogu da razmišljam ponovo o UFC.

Lom-Ali Eskijev MMA borac iz Nemačke Foto: Printskrin/Instagram

Govorio je i o meču sa Čečenom Lomom-Alijem Eskijevom koji radi MMA mečeve pod nemačkom zastavom.

- Odličan borac i pravi izazov za mene. Kad njega pobedim onda više ništa neće biti upitno - izjavio je Marko Bojković.