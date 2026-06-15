Rivalka predala meč zbog bolesti!
Tenis
KREJČIKOVA ZBOG BOLESTI NIJE NI IZAŠLA NA TEREN! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri
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Američka teniserka Robin Montgomeri osvojila je danas prvu WTA titulu u karijeri, pošto joj je finale u holandskom Hertogenbošu bez borbe predala Čehinja Barbora Krejčikova.
Krejčikova, 45. igračica sveta i dvostruka grend slem šampionka u singlu (Rolan Garos 2021. i Vimbldon 2024. godine), meč je predala zbog bolesti.
Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia
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Montgomeri (21), 484. igračica sveta, do prvog WTA trofeja u karijeri došla je nakon nastupa u kvalifikacijama, a tokom celog turnira na travi izgubila je samo dva seta.
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