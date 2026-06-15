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Pred Partizanom je izuzetno dinamičan letnji prelazni rok. Dok sportski sektor uveliko kroji roster za predstojeću sezonu, uporedo se rešava i status igrača iz aktuelnog sastava - ko ostaje u Beogradu, a ko menja sredinu.

Za sada je potvrđeno da je Dvejn Vašington napustio klub, a njegovim stopama će krenuti i Nik Kalates. Sa druge strane, Tonje Džekiri je produžio vernost klubu. Ipak, pažnja navijača usmerena je ka potencijalnim pojačanjima za tim Đoana Penjaroje, a prva velika želja je Derek Vilis iz Pariza.

Ko je Derek Vilis?

Reč je o bivšem studentu prestižnog univerziteta Kentaki, koji već devet godina uspešno gradi profesionalnu karijeru. Nakon što je ostao nedraftovan na NBA draftu, svoj evropski put započeo je u Nemačkoj (Getingen i Ulm).

Evropska odiseja: Nastupao je u Italiji za Brindizi i Veneciju, a branio je i boje španskog Huventuda.

Evroligaško iskustvo: Elitni debi imao je u dresu Efesa, gde je proveo dve sezone pre nego što je pojačao Pariz.

1/5 Vidi galeriju Derek Vilis Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prošlosezonski učinak: U dresu Parižana prosečno je beležio 5,8 poena i 3,9 skokova za oko 16 minuta na parketu. Najbolju partiju pružio je protiv Dubaija, kada je meč završio sa 22 poena i 7 skokova.

Pouka iz slučaja "Bruks" i izgled reketa za narednu sezonu

Naredni period daće odgovor na pitanje hoće li Vilis i klub iz Humske pronaći zajednički jezik. Oprez je neophodan, s obzirom na to da je Partizanu nedavno "iskliznulo" već dogovoreno pojačanje - Armoni Bruks je bio na korak od Beograda, ali je Asvel uleteo sa finansijski izdašnijom ponudom i preoteo košarkaša.

Ukoliko pregovori sa Vilisom urode plodom, on će dodatno pojačati konkurenciju u reketu gde su već sigurni Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.

Status ostalih igrača u unutrašnjoj liniji:

Bruno Fernando: Tokom leta slede pregovori o potencijalnom nastavku saradnje.

Dilan Osetkovski: Poseduje opcionu godinu, ali i klub i igrač imaju klauzulu o ranijem prekidu ugovora.

Džabari Parker: Sezonu je priveo kraju kao pozajmljen igrač Huventuda i njegova sudbina je još neizvesna.

Podsećamo, Partizan je do sada obezbedio potpis Kajla Olmana, dok se u narednim danima očekuje i zvanična potvrda dolaska Kevarijusa Hejsa.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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