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Arsić je tako ostvarila jedan od najvećih uspeha srpskog veslanja poslednjih godina, a u finalu je distancu od 2.000 metara prešla za sedam minuta i 20,69 sekundi.

1/5 Vidi galeriju Jovana Arsić Zbiljić se porodila Foto: Printscreen Instagram

"Trka je protekla uglavnom onako kako smo planirali. Na startu sam bila malo uzbuđena i zbog toga sam ušla nešto sporije u trku, ali sam vrlo brzo pronašla svoj ritam i uspela da sprovedem dogovorenu taktiku. Tokom cele trke osećala sam da imam dovoljno energije i to mi daje dodatno samopouzdanje za nastavak sezone. Veoma sam zadovoljna napretkom koji smo ostvarili u prethodna tri meseca i verujem da se nalazimo na dobrom putu", rekla je Arsić, preneo je Veslački savez Srbije (VSS).

Drugo mesto zauzela je američka predstavnica Grejs Džons u vremenu od 7:22,21 minut, dok je treća kroz cilj prošla takmičarka iz Uzbekistana Ana Prakaten (7:23,46).

Arsić je dodala da sa velikim optimizmom očekuje Evropsko prvenstvo (od 31. jula do 2. avgusta u Varezeu) i Svetsko prvenstvo (od 24. do 30. avgusta u Amsterdamu).

"Želela bih da se zahvalim svima koji su me podržavali, a posebno Veslačkom savezu Srbije, Ministarstvu sporta Republike Srbije i Olimpijskom komitetu Srbije na podršci koju mi pružaju. Ova medalja pripada svima koji veruju u mene i naš tim", istakla je ona.

U disciplini dvojac srpski veslači Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić zauzeli su četvrto mesto u A finalu.

Oni su trku na 2.000 metara završili za šest minuta i 20,53 sekunde, dok je pobedu odnela posada Novog Zelanda (6:09,04).

U disciplini skif, u muškoj konkurenciji, 12. mesto je zauzeo debitant Andrija Simeunović u vremenu od 7:04,88 minuta.

Čestitke svim srpskim veslačima na ostvarenim rezultatima u Plovdivu uputio je koordinator za seniorske reprezentativne posade i trener Jovane Arsić, Nebojša Ilić.

"Posebne čestitke Arsić na osvojenoj zlatnoj medalji i novom ličnom rekordu, kao i Beđiku i Slavniću na odličnom četvrtom mestu u izuzetno jakoj konkurenciji. Čestitam i Simeunoviću na veoma dobrom nastupu, ličnom rekordu i uspešnom debiju na svetskoj sceni. Nakon dva održana Svetska kupa možemo da konstatujemo da je Srbija pokazala visok međunarodni kvalitet sa tri reprezentativne posade i da u nastavak olimpijskog ciklusa ulazimo sa ekipama koje imaju potencijal za vrhunske rezultate na evropskim i svetskim prvenstvima, ali i na Olimpijskim igrama", rekao je Ilić.

Predsednik VSS-a Marko Marjanović rekao je da pobeda Jovane Arsić ne predstavlja samo uspeh srpskog veslanja, već celokupnog domaćeg sporta.

"Jovana je danas na svetskoj sceni pokazala sav svoj kvalitet i potencijal, a zlatna medalja na Svetskom kupu predstavlja odličnu uvertiru za Evropsko i Svetsko prvenstvo koja je očekuju ove godine. Veoma sam zadovoljan i nastupom Beđika i Slavnića, koji su pokazali da imaju kvalitet da se ravnopravno bore sa najboljim svetskim posadama, kao i nastupom Simeunovića na njegovom prvom Svetskom kupu. Zahvaljujemo Ministarstvu sporta Republike Srbije i Olimpijskom komitetu Srbije na kontinuiranoj podršci, bez koje ostvarivanje ovakvih rezultata ne bi bilo moguće", zaključio je Marjanović.