Marko Bojković teško podnosi uspeh Miloša Janičića, pa na svakom javnom gostovanju kao da čeka priliku da potkači sjajnog MMA borca.

Marko Bojković i Miloš Janičić imali su meč pre godinu dana u Beogradu, a koji je Srbin iz Crne Gore efektno rešio prekidom u svoju korist.

Meč između Bojkovića i Janičića u Beogradu pre godinu dana bio je MMA spektakl

Ogromna netrpeljivost

Marko Bojković nedavno je bio gost u jednom MMA podkastu, gde je govorio o svom odnosu sa Milošem Janičićem. Zanimljivo, deo intervjua na svom profilu objavio je upravo Podgoričanin, uz opasku i komentar.

- Ja i on smo loši, pa smo loši. Nikada se nije spustila lopta. Ne zato što je mnogo stvari izgovorio i uradio koje je... Ne priliči, ono sportisti. Tako da on konstantno prelazi neke granice. I ono... Dosta ljudi koji su bili uz njega, ozbiljnih. Dosta im se zamerio. Meni su svašta slali, pisali - rekao je Marko Bojković i nastavio:

Na prozivke šaljiv komentar

- On je ljude koji su bili uz njega od malena, uzeo i krenuo javno da pljuje, proziva zbog nekih sitnih interesa. Čim je dobio malo popularnosti. On sad misli da je najveća zvezda, najbitniji na svetu. Da je on... Ti mene znaš od početka, ja se nikad nisam postavljao tako da sam ja nešto bitniji od drugih.

Posle ovih reči Marka Bojkovića, Miloš Janičić je ostavio šaljiv komentar uz emotikon, u ovaj video:

- Dobiće "venum" majicu iz UFC kompleta u znak pažnje.

Neće da se promeni

Govorio je u istom podkastu Marko Bojković i o svom karakteru, kako je pokušao da se promeni...

- Ne mogu ja da krivim bilo koga. Kažem, brate, ako dozvolim da mi neko kaže, da treba da menjam svoj karakter i sebe, ja sam kriv. Šta ima meni bilo ko da određuje kakav ću karakter da... Ja sam karakter kakav jesam i to je to. Ne možeš da me promeniš - kazao je Marko Bojković i dodao:

- Hteo sam da se promenim, da budem normalan. Da ćutim. Brate, ja... Jeb... Isku neko nešto piše... Ne znam, bila neka frka. I ja mu kažem nemoj Icko, budi miran. Brate! Znaš kad bih ja to uradio? Ono, rekao, brate... Idemo zajedno. Razumeš. Do te mere sam bio sebe ubedio da sam ja dobrica. A, onda sam video. Druže, zaje... ovo.

Poljak sledeći protivnik

Marko Bojković posle poraza od Miloša Janičića doživeo je neuspeh i od Belgijanca Donovana Desmea, ali se vratio trijumfom nad Ukrajincem Ivanom Vulčinom. Tražio je revanš sa Milošem Janičićem, ali je ovaj to odbio rekavši "da bi opet rado da prebije Bojkovića, ali ne može, jer se sprema za UFC".

Marko Bojković radiće meč 30. maja u Beogradskoj areni u FNC protiv Poljaka Pjotra Niedželskog, u kečvejt kategoriji do 73 kg, koja nije standardna u MMA.