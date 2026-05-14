Miloš Janičić, jedan od najboljih MMA boraca sa ovih prostora i čovek koji bi trebalo da bude učesnik UFC eventa u avgustu u Beogradu, iznenadio je svoje fanove.

Miloš Janičić proteklih dana trenirao je zajedno sa košarkašem Crvene zvezde Kodijem Milerom-Mekintajerom koji se sprema za završnicu sezone u ABA ligi i KLS.

Miloš Janičić, srpski MMA borac iz Crne Gore Foto: Printscreen / Instagram / dirtyboxing

Privukli veliku pažnju

Miloš Janičić i Kodi Miler-Mekintajer zajedno su trenirali u jednom poznatom beogradskom sportskom centru. Spoj MMA sveta i vrhunske košarke uvek privlači pažnju, a saradnja između Janičića i Miler-Mekintajera postala je pravi hit u sportskim krugovima.

Mnogi se pitaju, kako je uopšte došlo do saradnje između njih dvojice. Kodi Miler-Mekintajer poznat je kao jedan od fizički najdominantnijih plejmejkera u Evropi. On nije klasičan košarkaš koji samo šutira na koš, on je istinski fanatik za fizičku spremu.

Kodijeva inicijativa

Saradnja sa Milošem Janičićem, jednim od najboljih MMA boraca sa naših prostora nastala je iz Kodijeve želje da unapredi svoju eksplozivnost, mentalnu čvrstinu i borilačku tehniku kao vid krosa-treninga.

Njihovi treninzi nisu samo "poziranje" za društvene mreže. To su ozbiljne sesije visokog intenziteta koje uključuju rad na fokuserima (Striking), gde Kodi uči pravilnu tehniku udaraca. Ovo mu pomaže u koordinaciji ruku i nogu, što je ključno za košarkašku promenu pravca.

MMA kompatabilan sa košarkom

Zatim rvanje i klinč. Iako zvuči čudno za košarkaša, rad u klinču pomaže u "borbi za poziciju" ispod koša i jačanju gornjeg dela tela. Tu je i kondicija specifična za borce, koja je spoj sprinteva i eksplozivnih pokreta koji simuliraju intenzitet poslednje četvrtine, ili poslednje runde meča.

Ranije, Miloš Janičić je u više navrata isticao da je oduševljen Kodijevom radnom etikom. Za košarkaša Crvene zvezde, ovi treninzi donose specifične benefite.

Mentalna snaga, pre svega

Što se tiče mentalne snage, MMA trening uči sportistu da ostane miran pod ekstremnim fizičkim pritiskom. Rad nogu - borilački stav zahteva specifičan balans koji se direktno prenosi na defanzivni stav u košarci.

I vrlo važno, prevencija povreda - dolazi do jačanje jezgra (core) i stabilizatora kroz rvačke vežbe smanjuje se rizik od povreda na parketu.