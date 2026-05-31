Dugo se čekao "main event" na FNC 31, dugo se čekala borba između Aleksandra Džokera Ilića i Đanija Barbira, mnogo je obećavao srpski borac, ali... On je morao da "tapka" i preda već u prvoj rundi, kada mu je Đani uhvatio ruku.

Nije bilo favorita u ovom duelu, bio je ovo meč koji se jako dugo čekao i isčekivao u MMA svetu. Još od trenutka kada je Đani Barbir uleteo kod Džokera Ilića na podkastu, pa sve do dana današnjeg. Čekalo se, ali je srpska publika dobila jedan izuzetno hladan tuš.

Već po ulazu u ring je Đani Barbir dobio zvižduke i to žestoke. Džoker Ilić je krenuo odvažnije, odlučnije u borbu, što je samo nagovestilo izuzetan meč. U jednom momentu je Džoker Ilić potom pao, a Barbir ga je uhvatio na zemlji i počeo je da ga udara.

Nekako se spasio Aleksandar Ilić, posle čega ga je Barbir pokušao uhvatiti u giljotinu, a onda mu je uhvatio ruku.

Nije Džoker imao drugo rešenje sem da tapka i preda ovaj meč.

