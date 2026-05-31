Slušaj vest

Dugo se čekao "main event" na FNC 31, dugo se čekala borba između Aleksandra Džokera Ilića i Đanija Barbira, mnogo je obećavao srpski borac, ali... On je morao da "tapka" i preda već u prvoj rundi, kada mu je Đani uhvatio ruku.

Nije bilo favorita u ovom duelu, bio je ovo meč koji se jako dugo čekao i isčekivao u MMA svetu. Još od trenutka kada je Đani Barbir uleteo kod Džokera Ilića na podkastu, pa sve do dana današnjeg. Čekalo se, ali je srpska publika dobila jedan izuzetno hladan tuš.

Već po ulazu u ring je Đani Barbir dobio zvižduke i to žestoke. Džoker Ilić je krenuo odvažnije, odlučnije u borbu, što je samo nagovestilo izuzetan meč. U jednom momentu je Džoker Ilić potom pao, a Barbir ga je uhvatio na zemlji i počeo je da ga udara.

Nekako se spasio Aleksandar Ilić, posle čega ga je Barbir pokušao uhvatiti u giljotinu, a onda mu je uhvatio ruku.

Nije Džoker imao drugo rešenje sem da tapka i preda ovaj meč.

Ne propustiteMMABRUTALNI NOKAUT DARKA STOŠIĆA! Arena podrhtava od ovakvog udarca - moćno! (VIDEO)
Screenshot 2024-11-17 063501.jpg
FudbalORLOVI DOBILI VELIKO POJAČANJE PRED LISABON! Ninković i Babić stigli u Staru Pazovu da podrže "orlove"!
Veljko Paunović.jpg
MMABOJKOVIĆ RAZBIO POLJAKA! Velika pobeda srpskog borca! (VIDEO)
Bojko5.jpg
FudbalDIRLJIV SUSRET U STAROJ PAZOVI: Školski drug posetio Paunovića, uspomene probudile emocije pred put Srbije u Lisabon
Veljko Paunović

BONUS VIDEO:

00:17
Na FCN31 se gleda finale Lige šampiona Izvor: Kurir

(Kurir.rs/Telegraf)