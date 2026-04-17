Nina Mari Danijel, poznatija pod nadimkom Nina Drama, danas je jedna od najprepoznatljivijih i najuticajnijih medijskih ličnosti u svetu UFC.

Proteklih godina Nina Mari Danijel uradila je niz zanimljivih intervjua sa najboljim UFC borcima. Ovu lepoticu svi obožavaju, kako fajteri u oktagonu, tako i publika.

Nina Mari Danijel čuvena UFC prezenterka

Rođena u Njujorku

Nina Drama ima specifičnu i neobičnu karijeru, jer je u svet MMA ušla "sa strane", ne kao sportistkinja ili novinarka, već kao influenserka koja je potpuno promenila način na koji se intervjuišu borci.

Nina Mari Danijel rođena je 27. decembra 1988. godine u Njujorku. Italijanskog je porekla, što često ističe u svojim šalama. Pre nego što je postala "UFC Nina", imala je veoma uspešnu karijeru u modelingu.

Slikala se za Plejboj

Nina je bila zvezda čuvenog magazina za muškarce "Playboy", a njene golišave fotografije doživele su ogromnu popularnost. Bila je "Playmate of the Month" u aprilu 2017. godine, a 2018. proglašena je za devojku sa titulom "Playmate of the Year".

To je najveće priznanje u Plejboj svetu, koje su pre nje nosile zvezde poput Pamele Anderson. Uz titulu je dobila veliku novčanu nagradu i automobil (tada je to bio novi "Fiat 124 Spider"). Naglasila je Nina u jednom intervjuu da je ponosna na editorijale i da je Plejboj za nju bio platforma koja joj je omogućila da izgradi glas i brend koji će kasnije pretvoriti u "Nina Drama".

Pita o higijeni, ljubavnom životu...

Iako na prvi pogled deluje neozbiljno u svojim video snimcima, Nina je diplomirala kreativno pisanje, a takođe poseduje diplomu iz psihologije, što joj kako sama kaže pomaže da "otključa" ličnosti boraca tokom intervjua.

Nina Drama nije zvanično zaposlena kao novinarka u UFC, već radi kao specijalni dopisnik i kreator sadržaja. Njen uspon počeo je oko 2022. godine i bio je munjevit. Umesto standardnih pitanja o kampu i taktici, Nina borcima postavlja apsurdna, čudna, pa čak i neprijatna pitanja... Pita ih kako održavaju higijenu, tera ih da govore o ljubavnom životu ili bizarnim scenama.

Bliska sa mnogim zvezdama

Zanimljivo, Nina je postala veoma bliska sa nekim od najvećih zvezda UFC, što se može videti na njenim profilima na društvenim mrežama. Njen odnos sa Šonom Striklandom je legendaran, ona je jedna od retkih osoba kojoj on dopušta da ga "isproziva" u video snimcima. Takođe, snimala je viralne skečeve sa Aleksom Pereirom, Džonom Džonsom i Dejnom Vajtom.

Prvi čovek UFC Dejna Vajt prepoznao je Ninu kao ključnu osobu za privlačenje mlađe publike, tzv, generacije Zed. Džon Džons ju je nedavno nazvao "najboljom ličnošću u istoriji UFC medija" jer uspeva da humanizuje borce.

U vezi 16 godina

Nina uspeva da zadrži dozu privatnosti iz svog života, ali neke stvari su dobro poznate njenim pratiocima. Od 2010. godine je u vezi sa Džanelom Kastiljom, koji radi kao model i glumac. On je često prati na putovanjima i UFC događajima. Zanimljivo, pre nego što je postala model, Nina je ozbiljno razmišljala o odlasku u vojsku. Sa svojim partnerom živi u Los Anđelesu, odakle upravlja svojom medijskom imperijom "Nina Drama".

Nina upravlja odličnim biznisom i savršeno zarađuje. Na Jutjubu ima preko 2.000.000 pratilaca i skoro 4.000.000 na Instagramu. Prema procenama američkih medija ona godišnje zaradi između 800.000 i milion dolara.

Po objavi zaradi 8 hiljada dolara

Interesantan je podatak, da na TikToku prosečno inkasira između 5.921 i 8.881 dolara po objavi. Njen prihod potiče od masovnog prisustva na društvenim mrežama i medijskih poduhvata vezanih za UFC.

Njen brend je toliko jak da ima sopstvene sponzorske ugovore koji nemaju veze sa UFCm. Postala je neizostavan deo svakog "fajt-vika" i često ima bolji pristup borcima, nego najveće svetske TV stanice.