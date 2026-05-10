Spektakularan nokaut obeležio je FNC 30 u Zadru.

Argentinski borac Laureano Staropoli izveo je potez koji će se još dugo vrteti po društvenim mrežama, pošto je monstruoznim udarcem nokautirao Vaheda Nažanda i završio borbu za samo oko dva minuta.

Sve se završilo munjevito – Staropoli je uhvatio ritam, okrenuo se i izveo brutalni udarac nogom u glavu rivala, koji je u trenutku ostao bez svesti i srušio se kao pokošen. Publika u Zadru bila je u šoku, a sudija nije imao šta da broji.

Ovaj potez mnoge je odmah podsetio na legendarne nokaut trenutke iz UFC-a, poput udarca Edsona Barboze ili čuvenog finiša Mauricia Rufija, ali i dalje se slažu da je ono što se desilo u Zadru priča za sebe.

Jedno je sigurno – ovaj nokaut ulazi u konkurenciju za najbrutalnije završnice ikada viđene na FNC događajima, a snimak će se još dugo vrteti na društvenim mrežama.