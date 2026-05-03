Najjača MMA organizacija je potvrdila da će 1. avgusta u Beogradskoj areni biti održano borilačko veče, a Kurir je ekskluzivno otkrio ko će se boriti u prestonici Srbije u kojoj je, kao i širom zemlje, ovaj sport u velikom porastu u proteklom periodu.

Jedan od boraca kojem se publika najviše radije je svakako Aleksandar Rakić koji je dolazak UFC-a u Beograd najavio fotografijama sa treninga koji je odradio u dresu fudbalske reprezentacije Srbije.

Aleksandar Rakić u dresu reprezentacije Srbije

Rakić je, na društvenoj mreži Instagram, na kojoj ima preko 300.000 pratilaca, objavio fotografije, a uz njih napisao samo "UFCBelgrade".

Međutim, nisu svi pozitivno reagovali. Jedan od korisnika pomenute društvene mreže je odlučio da ostavi komentar koji se Rakiću nije dopao.

"A kad dođe meč kao probušeni balon", poručio je on.

Ubrzo je dobio odgovor:

"Dođi na trening da tebe probušim", napisao je srpski borac, koji je potom dodao da "komentatora" čeka na treningu i opomenuo ga da ne zaboravi gumu za zube.

Jasno je da ovo nije bio stvarni poziv i da Rakić nije očekivao sukob sa osobom koja je ostavila uvredljiv komentar, ali je isto tako lako vidljivo da mu se takvo mišljenje nije dopalo.

