U glavnoj borbi večeri hrvatski borac Martin Batur uspeo je da posle pravog rata savlada Crnogorca Milenka Stamatovića i to brutalnim nokautom u drugoj rundi.

Od prvog sekunda bilo je jasno da publiku u Zadaru čeka totalno ludilo. Sevale su pesnice na obe strane, a prvi ozbiljan trenutak dogodio se kada je Stamatović silovitim udarcem pogodio Batura direktno u nos. Hrvatski borac je momentalno počeo obilno da krvari, dok je pod u kavezu bio potpuno krvav.

Mnogi su tada mislili da je kraj blizu za Batura, ali je Hrvat pokazao neverovatnu izdržljivost i uspeo da preživi prvu rundu. A onda – šok!

Čim je počela druga runda, Batur je krenuo furiozno. Strašnim krošeom pogodio je Stamatovića pravo u glavu, a Crnogorac je pao kao pokošen! Usledio je pravi rafal udaraca, nakon čega je sudija morao hitno da prekine borbu.

Publika je eksplodirala od oduševljenja, dok je Batur slavio jednu od najvećih pobeda u karijeri.