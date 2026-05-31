Slušaj vest

Navijači koji su odlično popunili tribine Beogradske arene tokom FNC 31 događaja dočekali su hladan tuš kada je Vaso Bakočević pao na pod oktagona posle jednog udarca Hrvoja Sepa.

Sep je bio profesionalni bokser, a ovo mu je bila prva MMA borba. Odlično se snašao, uspeo da "preživi" borbu u parteru u kojoj je Bakočević imao ogromnu prednost.

Nakon toga, u "stend ap-u", Sep je imao više šansi da našteti rivalu, a to je maksimalno iskoristio. Pogodio je Crnogorca u telo, bacio ga na pod i potom završio borbu.

1/6 Vidi galeriju Vaso Bakočević Foto: FOTO: FNC, Printskrin/jutjub, Printskrin/Instagram

Vaso "Psihopata" Bakočević se oprostio od karijere profesionalnog MMA borca.

"Dobro krenulo ali loše završilo. Čestitke na pobedi Hrvoje. Želeo bih da se zahvalim svima iz FNC na svemu, tretirali ste me kao kralja.

Jednostavno ne mogu da se borim više na ovom nivou i ne želim da uzimam mesto nekom ko to stvarno zaslužuje.

Veliko hvala mojim navijačima koji su me i nakon ovako lošeg nastupa čekali ispred Arene i podržali.

Nakon 16 god profesionalne karijere vreme je da promenim opis iz professional u freak fighter...", poručio je Bakočević posle borbe putem društvene mreže Instagram.

Bonus video: