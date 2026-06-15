Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde zvanično su započeli sa treninzima. Šef stručnog štaba Dejan Stanković izvršio je prvu prozivku igrača ovog ponedeljka. Time je i formalno stavljena tačka na kratku letnju pauzu, a crveno-beli su krenuli u pohod na nove domaće trofeje i evropske uspehe.

U novu takmičarsku godinu šampion Srbije ulazi sa jasnim i nepromenjenim ambicijama - akcenat je na odbrani duple krune i novom jurišu na grupnu fazu najelitnijeg evropskog takmičenja.

Terzić poželeo dobrodošlicu: Fokus je Liga šampiona, u Zvezdi je disciplina svetinja

Pre nego što su se igrači uputili ka klupskom autobusu, rukovodstvo kluba na čelu sa predsednikom Svetozarom Mijailovićem i generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem posetilo je svlačionicu kako bi pozdravilo ekipu i stručni štab.

1/5 Vidi galeriju FK Crvena zvezda prozivka Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

Generalni direktor Zvezdan Terzić prvi se obratio fudbalerima, poželevši im uspešan rad uz jasnu poruku o važnosti sportske discipline:

"Želim da vas pozdravim i poželim uspešne pripreme. Disciplina je ključna stvar u Zvezdi. Pre svega vam želim zdravlje. Vodite računa o sebi, ovo je najteži period godine kada ćete biti pod ogromnim opterećenjem. Pazite na ishranu, san i na sve ono što profesionalni sportski život zahteva", započeo je Terzić, a potom se osvrnuo na prethodne uspehe i nove momke u timu:

"Čestitam ekipi na duploj kruni iz prošle sezone. Sve što smo se dogovorili u januaru, odradili ste besprekorno na čelu sa stručnim štabom. Novim igračima želim brzu adaptaciju. Moraju što pre da shvate šta je Zvezda i koliki su zahtevi ovako velikog kluba. Imate sreću što u svlačionici imamo sjajne momke i lidere poput Kataija, Ivanića, Krunića... Verujem da ćemo brzo funkcionisati kao velika porodica. Naš primarni cilj i fokus broj jedan, uz domaću duplu krunu, jesu kvalifikacije za Ligu šampiona. To je standard koji se postavlja iz sezone u sezonu. Mi verujemo u vas, a nadam se da i vi verujete u nas."

Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

Stanković: Krećemo od nule, sezona će biti paklena - ali i mi ćemo biti pakleni!

Nakon generalnog direktora, reč je uzeo šef struke Dejan Stanković, koji je u svom prepoznatljivom stilu poslao motivacionu poruku ekipi:

"Momci, znate kako razmišljam i nema potrebe za predugim govorima. Sve čestitke za prošlu godinu, ali ona se već zaboravlja. Sada krećemo od nule. Čeka nas paklena sezona, ali i mi ćemo biti pakleni! Očekujem maksimalan rad, red, disciplinu, odmor i pravilnu suplementaciju, baš kao što je i direktor napomenuo. Pred nama je žestok rad, jer bez toga ne možemo stići nigde. Želim vam mnogo sreće i zdravlja, pa da pregazimo ovu godinu", jasan je bio Stanković.

Strateg crveno-belih pred novinarima: O mladim igračima i prelaznom roku

Nakon sastanka u svlačionici, Dejan Stanković je izašao pred predstavnike medija i detaljnije govorio o planu priprema na Zlatiboru, mladim igračima i prelaznom roku.

O brojnom stanju na startu:

"Uvek kada se kreće na Zlatibor, nedostaju igrači koji su dobili dan ili dva produženog odmora. Zbog toga smo priključili veći broj mlađih igrača, kako bismo videli šta im nedostaje da budu stalni članovi prvog tima. Ima nas dovoljno, možda i više nego što je potrebno, ali brzo ćemo se organizovati. U Zvezdi nema biranja - cilj je maksimalan broj utakmica, finale Kupa i grupna faza Lige šampiona ili Lige Evrope. Žreb je prekosutra, ali me to ne opterećuje previše, želim da pripremim ekipu na svoj način. Iskreno, nisam bio najzadovoljniji našom igrom u poslednjih mesec dana prošle sezone, želim da Zvezda izgleda drugačije."

Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

O transfer bombama i pojačanjima:

"Prelazni rok je nešto na čemu uveliko radimo. Sve što sam dogovorio sa upravom je realizovano, ali pijaca za nas nije gotova. Potrebno je strpljenje, poverenje, ali i novac. Ne žurimo nigde, Zvezda uvek čuva neku 'bombu' u rukavu. Zadovoljan sam dosadašnjim poslom, a novim momcima sam odmah poručio da ne smeju da potcene domaće prvenstvo, jer je to izuzetno opasno."

"Abu Fani vas nikada neće izdati, sa Mateusom smo napravili sjajan potez"

Stanković se posebno osvrnuo na najnovije pojačanje, Muhameda Abu Fanija, sa kojim je već sarađivao u Ferencvarošu:

"Imao sam priliku da radim sa njim skoro godinu dana. Njegov karakter, lojalnost i želja da igra svaki minut su neverovatni. Ponekad ume i da pretera, ljuti se kada ga zamenim, ali sve je to pozitivna sportska drskost. To je momak koji vas nikada neće izdati na terenu. Naš razgovor oko dolaska je trajao minut, odmah je pristao, a klubovi su posle toga brzo završili posao. Abu je atipičan fudbaler, ničega se ne plaši i uverićete se u to sami."

Trener šampiona prokomentarisao je i situaciju sa čuvarima mreže, istakavši veliko zadovoljstvo što je Mateus produžio ugovor, dok status Omrija Glazera, kojem ističe ugovor, ostaje definisan klupskom politikom.

"Ne ulazim u detalje ugovora, ali prezaodovoljan sam Mateusom. On je neverovatan profesionalac. Završi utakmicu, a sutradan u osam ujutru je već u teretani i trenira punim intenzitetom. Zvezda je uradila veliku stvar njegovim ostankom."

O nagaznim minama u Evropi i dolasku Saše Ilića u Partizan

Na pitanje da li u predstojećim kvalifikacijama ima skrivenih opasnosti, Stanković je povukao paralelu sa aktuelnim Svetskim prvenstvom:

"Naravno da mine postoje. Gledamo Svetsko prvenstvo, svedoci smo iznenađenja. Evo, sinoć su igrali Holandija i Japan, završeno je 2:2, favorit izgubi bodove i mina eksplodira. Videli ste i Katar. Danas su razlike na papiru velike, ali fudbal je jedini sport gde prividno slabiji rival može da odnese pozitivan rezultat ako niste na maksimumu."

Za kraj, šef struke Zvezde prokomentarisao je i promene u domaćem šampionatu, koji je skraćen na 14 klubova, kao i povratak Saše Ilića na klupu večitog rivala:

"Skraćenjem lige koncentrisao se kvalitet i čeka nas izuzetno teška sezona. Što se tiče Saleta Ilića, želim mu svu sreću. Poznajemo se od malih nogu, mi smo prijatelji van terena, ali na terenu ne poznajem ni rođenog brata. Drago mi je što se vratio. Posle devet godina, prvi ovosezonski večiti derbi igra se na Marakani. Meni je potpuno svejedno gde igramo, jedino je važno da pobedimo", zaključio je Stanković.

Terzić o prelaznom roku: Završili smo posao ranije nego ikad

Generalni direktor Zvezdan Terzić dodatno je pojasnio detalje oko evropskog puta i igračkog kadra:

Otežan put do elite:

"Održali smo sastanak i predočili jasne ciljeve. Ekipa putuje na Zlatibor, a sezona će biti teška jer startujemo već od drugog kola kvalifikacija (21. jula). Nažalost, tu smo tuđom krivicom, jer su ostali srpski klubovi prosuli bodove u Evropi prethodnih godina. Sve što Zvezda sama zaradi deli se sa brojem učesnika, pa umesto direktnog plasmana koji smo imali pre tri godine, sada moramo od starta da rudarimo."

Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT © 2026/Srdjan Stevanovic/STARSPORT

Kostur tima je sačuvan:

"Ozbiljno smo radili proteklih šest meseci i prelazni rok smo praktično završili ranije nego ikada pre. Ne očekujem mnogo dolazaka, a odlazaka ključnih igrača sigurno neće biti do kraja kvalifikacija. Sačuvali smo kostur tima koji je u Ligi Evrope dokazao kvalitet, a doveli smo pojačanja tamo gde nam je bila potrebna brzina i sveža krv. Abu Fani je brža i modernija verzija Kange, doveden na izričitu želju Stankovića."

Bez alibija pred žreb:

"Ako Zvezda nije na svom nivou, svako je opasan. Ipak, imamo ogromno iskustvo i povlašćeni smo do samog kraja. Ukoliko ne možemo da pobedimo ekipe poput Pafosa ili Makabija, onda nam u Ligi šampiona i nije mesto. Imamo bolji tim od potencijalnih rivala i nikakav alibi ne prihvatamo."

SPISAK IGRAČA PRED PRVU PROZIVKU

Na Stankovićevom spisku našla su se 44 fudbalera, s tim što su opravdano odsutni reprezentativci koji se ekipi priključuju za pet dana (izuzev Seola i Arnautovića), dok je mladi Avdić povređen.

Na spisku su: Mateus, Ivanić, Rodrigao, Bajo, Arnautović, Balov, Enem, Katai, Veljković, Abu Fani, Duarte, Glazer, Handel, Elšnik, Kostov, Tiknizjan, Stanković, Eraković, Tebo, Krunić, Ovusu, Lučić, Zarić, Gudelj, Radanović, Šarić, Seol, Čam, Avdić, Loizu, Guteša, Subotić, Strika, Milošević, Papović, Anokić, Baucal, Roganović, Matanović, Trpevski, Gaštarov, Radović, Lazović, Cukić.

BONUS VIDEO: