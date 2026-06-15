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"Bio je na snimanju magnetnom rezonancom. Došlo je do rupture zadnje lože desne noge. Na sreću, nije reč o većem problemu, pa bi trebalo brzo da se oporavi", rekao je Strahinjin otac i trener Milorad Jovančević, preneo je SAS.

Prvenstvo Balkana održava se predstojećeg vikenda u grčkom Volosu, a glavni cilj sezone za srpsku štafetu je Evropsko prvenstvo u Birmingemu, koje je na programu od 10. avgusta.

Članovi srpske štafete ove sezone beleže dobre rezultate. Boško Kijanović je distancu od 100 metara istrčao za 10,38 sekundi, Jovančević je trčao sekund sporije, Darijo Bašić Palković ostvario je rezultat od 10,45 sekundi, a Aleksa Kijanović je trčao 10,80 sekundi.

1/18 Vidi galeriju Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia

Bošković, koji menja Jovančevića u Volosu, trči na 60 metara, uz skokove udalj, gde je ove sezone ostvario rezultat od 8,14 metara.

Prema navodima SAS-a od njega se u trci na 100 metara očekuje rezultat oko 10,50 sekundi.