Slušaj vest

Bivši UFC borac Džej Silva preminuo je u 45. godini, preneli su američki mediji specijalizovani za borilačke sportove.

Tužnu vest u ponedeljak je objavila organizacija "Fame MMA", dok uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten.

- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio legendarni Džej Silva. Svojim nastupima donosio je emocije, energiju i vrhunski profesionalizam. Uvek je pokazivao srce pravog borca i zauvek će ostati upamćen kao važan deo istorije naše organizacije. Njegovoj porodici, prijateljima i najbližima upućujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - navedeno je u saopštenju.

Silva je tokom karijere dva puta ulazio u oktagon UFC-a. Prvi nastup imao je 2009. godine protiv CB Dolaveja, od koga je poražen jednoglasnom odlukom sudija. Kasnije je odmerio snage i sa Krisom Lebenom, ali je i taj duel završio porazom na poene.

Osim UFC-a, nastupao je u brojnim renomiranim organizacijama kao što su Belator, KSW i Golden Boj. Tokom karijere delio je kavez sa poznatim imenima među kojima su Hektor Lombard, Kendal Grouv, Sem Elvi, Marijuš Pudzijanovski i Mihal Materla. Upravo protiv Materle ostvario je jednu od najvećih pobeda u karijeri, kada ga je 2013. godine senzacionalno nokautirao.

Profesionalnu MMAkarijeru završio je sa učinkom od 12 pobeda, 14 poraza i jednim remijem, a pored mešovitih borilačkih veština bavio se i kik-boksom.

BONUS VIDEO: