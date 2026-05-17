Slušaj vest

Čuvena Ronda Rouzi se na spektakularan način vratila u oktagon nakon deset godina pauze. Ronda je za svega 15 sekundi savladala Đinu Karano, i to pologuom na ruci.

Iako sada ima 39 godina, Rauzi je dokazala da duga pauza nije uticala na njenu formu, pošto je ekspresno rešila meč protiv protivnice za koju je istakla da joj je bila uzor. Nekadašnjoj UFC šampionki ovo je bio 13. trijumf u 15 profesionalnih mečeva, a jubilarni deseti put do pobede je stigla upravo popularnim "armbarom".

1/9 Vidi galeriju MMA foto galerija Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Pre borbe u Los Anđelesu, Rauzi je naglasila da se vratila kako bi sama ispisala poslednje poglavlje svoje borilačke priče, a nakon brzog trijumfa usledila je emotivna reakcija u ringu.

"Đina je osoba koja me je dovela u MMA i jedina osoba koja je mogla da me vrati u MMA. Ona je moj heroj", rekla je Rouzi i potom dodala:

"Vratila si me kući kada niko drugi nije mogao. Promenila si moj svet, a zajedno smo promenile i svet ovog sporta", poručila je Amerikanka.