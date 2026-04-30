Miran Fabjan, slovenački MMA borac, teško se miri sa porazom od Aleksandra Džokera Ilića.

Miran Fabjan bio je apsolutni favorit protiv Aleksandra Ilića u meču koji je održan 7. februara u Minhenu. Bio je to revanš, posle trijumfa Slovenca u Zagrebu, u novembru 2024.

Miran Fabjan i Aleksandar Ilić dan pred borbu

Težak poraz nokautom

Miran Fabjan (41) u tom drugom meču u Minhenu doživeo je težak poraz nokautom od Aleksandra Ilića (37). Plus, iz toga meča je izašao sa ozbiljnim povredama, zbog kojih nije mogao da bude učesnik FNC revije u Ljubljani. Uprkos svemu, Slovenac ne prestaje da pominje Srbina i priželjkuje njihov treći obračun.

- Pre meča, na vaganju, ja mu govorim - Hajde, idi čisti pod, čisti pod za mene, a on meni - Daću ti revanš, daću ti revanš, daću ti revanš". To je on pričao pre vaganja. Posle meča odjednom neće revanš - rekao je Miran Fabjan u podkastu "Cancast" i nastavio:

Gaženje i jedan udarac

- Ali on meni ne može dati revanš! Možemo napraviti treću borbu, ne daje on meni nikakav revanš. Rezultat je 1:1. Ti si dobio batine, a ja sam dobio jedan udarac. Gazio sam te na podu, predao si borbu. Ja sam primio jedan udarac. Ako bude treće borbe, odradićemo je. Znam da bih ga ubio!

Delovalo je posle meča u Minhenu da će rivalstvo dvojice MMA boraca biti zaključano, ali... Fabjan insistira na trećem okršaju i ne priznaje da je Ilić bolji borac. Valja istaći da je Ilić znatno lakši u kilaži u odnosu na Fabjana, tako da njegov trijumf nad Slovencem dobija na težini i značaju.

Poštovanje Stošiću i Hatefu

Sa druge strane, ima potpuno drugačiji stav o još jednom srpskom borcu Darku Stošiću, od kojeg je izgubio pre tri godine u Beogradu. Kao i od Moeila Hatefa koji ga je takođe pobedio.

- Nikad neću reći da sam bolji borac od Stošića. Mislim, čovek je bio u UFC, bio je u PFL, gde sve ne. Ali, neću reći ni da je Ilić bolji borac od mene. Sad smo jedan-jedan - zaključio je Fabjan.

Aleksandar Ilić radiće meč protiv Đanija Barbira u Beogradskoj areni 30. maja. Biće to borba večeri na velikom FNC spektaklu.