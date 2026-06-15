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​Subotica je proteklog vikenda bila centar regionalne veteranske košarke, ugostivši 27. Međunarodni turnir koji je okupio krem eks-Ju košarke. U izuzetno jakoj konkurenciji u kategoriji 40+, tron je potpuno zasluženo pripao ekipi KK "Veterani Železnik".

​Ovogodišnji, 27. po redu Međunarodni turnir veteranki i veterana u Subotici potvrdio je status jednog od najmasovnijih i najtraženijih turnira u regionu. Sa preko 30 ekipa i više od 300 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Austrije i Francuske, subotički tereni prštali su od kvalitetne košarke. Publika je imala priliku da na delu vidi i legende regionalnih parketa poput Predraga Šuputa, Slavka Kotnika i Mihe Župana, dok su domaće "Kornjače" (veteranke Spartaka) ponovo pokazale zašto već tri decenije drže na okupu ovu veliku košarkašku porodicu.

1/8 Vidi galeriju Veterani iz Železnika osvojili turnir i posvetili ga preminulom prijatelju Foto: Privatna arhiva

​Put do zlata preko regionalnih rivala

​U kategoriji 40+, koja je tradicionalno jedna od najzahtevnijih i fizički najtežih, ekipa KK "Veterani Železnik" prikazala je vrhunsku igru, borbenost i taktičku zrelost. Momci iz Železnika su u izuzetno jakoj konkurenciji, odmerivši snage sa uvek neugodnim i kvalitetnim sastavima iz Budve, Tivta, Nikšića, kao i sa iskusnom ekipom "Stara pumpa", uspeli da prevaziđu sve prepreke i popnu se na najviše postolje, osvojivši 1. mesto.

​Pobeda veća od igre: Pehar za Filipa Simčeskog

​Ipak, ono što ovaj trijumf pod obručima čini istorijskim i daleko većim od samog sportskog rezultata jeste motiv sa kojim su momci iz Železnika doputovali u Suboticu. Kompletan turnir odigrali su sa posebnom težinom u grudima, ali i sa neverovatnim motivom – za svog nedavno preminulog saigrača Filipa Simčeskog.

Foto: Privatna arhiva

​Svaki poen, svaka ukradena lopta i svaki sekund lavovske borbe na terenu bili su posvećeni Filipu. Kada je označen kraj finalne utakmice, slavlje je bilo mešavina ponosa i suza. Ekipa iz Železnika je pokazala da je iznad svega krasi ono najvažnije – ljudskost, drugarstvo i vernost koja ne prestaje ni nakon preranog odlaska člana njihove košarkaške porodice.

​Zlato stiže u Železnik, a uspomena na Filipa Simčeskog nastavlja da živi kroz veliko srce njegovih saigrača koji su dokazali da se prave šampionske titule osvajaju – dušom.

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