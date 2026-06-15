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Srpski teniser Novak Đoković pao je za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP rang-listi zauzima osmo mesto.

Đoković i Danil Medvedev su na najnovijoj ATP listi zamenili pozicije, pa je Rus sada sedmi i to je jednina promena mađu najboljih deset na svetu.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Italijan Janik Siner i dalje predvodi najbolje tenisere sveta sa 13.500 bodova, a slede ga Španac Karlos Alkaras i Nemac Aleksander Zverev.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je četvrti, Amerikanac Ben Šelton peti, a Australijanac Aleks de Minor šesti teniser sveta. Iza Medvedeva i Đokovića su Amerikanac Tejlor Fric i Italijan Flavio Koboli.

Novaka čeka pakao

Pad na ATP listi mogao značajno da zakomplikuje Novakov put na Vimbldonu.

Umesto povoljnijeg žreba i izbegavanja najvećih favorita do završnice turnira, Đoković bi zbog slabijeg plasmana mogao da se suoči sa znatno težim protivnicima već u ranim fazama takmičenja.

Među scenarijima koji se pominju nalazi se i mogućnost da srpski teniser već u četvrtfinalu londonskog grend slema ukrsti rekete sa Janikom Sinerom, trenutno prvim igračem sveta. Takav rasplet značio bi da bi Novak na putu ka novoj grend slem tituli morao da eliminiše jednog od najvećih rivala znatno ranije nego što je to bio slučaj prethodnih godina.