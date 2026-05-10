Hamzat Čimaev, čovek koji godinama nije znao za poraz, konačno je zaustavljen - Šon Strikland je posle brutalne borbe uspeo da napravi istorijsku senzaciju i sruši jednog od najdominantnijih boraca današnjice.

Vidi galeriju UFC spektakl, Šon Strikland - Hamzat Čimaev

Još pre ulaska u oktagon bilo je jasno da između dvojice boraca vlada ogromna tenzija, a atmosfera je od samog početka bila na ivici eksplozije. Publika u Nevarku s velikim nestrpljenjem čekala ovaj duel i dobila je pravi rat u kavezu.

Mnogi su prednost davali Čimaevu zbog njegove dominantne serije bez ijednog poraza, ali Strikland je pokazao da se ne plaši favorizovanog protivnika. Od prve runde nametnuo je žestok ritam i sjajnom borbom potpuno poremetio planove borca iz Čečenije.

Posebno je impresionirala Striklandova čvrstina i kontrola tokom meča, dok je Čimaev delovao iznenađeno otporom koji je dobio sa druge strane oktagona.

Na kraju, sudije su presudile u korist Šona Striklanda, koji je ovom pobedom napravio jedan od najvećih uspeha u svojoj karijeri. Čimaev je tako prvi put osetio gorčinu poraza i sada ima skor 15-1, dok je Strickland stigao do impresivnog učinka 31-7.

Ljubitelji MMA sporta prisustvovali su pravom spektaklu, a ova borba će se još dugo prepričavati među fanovima UFC-a.