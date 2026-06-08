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Poznati UFC borac Edgar Čairez podelio je dramatične detalje iz mlađih dana, priznavši da je pukom srećom preživeo oružani obračun na ulicama.

Član muva kategorije najjače svetske MMA promocije prisetio se incidenta od pre više od jedne decenije, kada je pokušao da smiri fizički sukob u kojem je učestvovao njegov prijatelj.

Međutim, situacija je eskalirala u trenutku kada su akteri tuče potegli vatreno oružje i počeli da pucaju, dovodeći Čairezov život u neposrednu opasnost.

- Bila je to tuča na ulici i ja sam bio uključen jer sam se zatekao tamo. Pokušavao sam da razdvojim prijatelja i momka sa kojim se tukao, ali dok sam to radio, pucali su na obojicu. Mog prijatelja su pogodili četiri puta, a mene samo jednom. Trčao sam, a oni su pucali za mnom sve dok nisu ostali bez metaka. Sećam se da su ispalili mnogo hitaca ka meni, ali srećom bili su idioti i užasno su gađali - rekao je Čairez.

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Edgar je objasnio da je odrastao u okruženju gde su nasilje i kriminal predstavljali svakodnevicu, ali je izričito naglasio da nikada nije bio povezan sa uličnim bandama niti kriminalnim strukturama. Umesto stranputice, od najranijeg detinjstva bio je potpuno posvećen sportu, pri čemu mu je fudbal bio prva velika ljubav pre nego što se okrenuo borilačkim veštinama.

- Meksiko je sličan Brazilu. Mnogo ljudi nosi oružje, mnogo njih krši zakon i ima dosta onih koji ne rade ništa korisno. Problem kriminala je izmakao kontroli i ja sam se našao u jednoj takvoj situaciji gde sam zamalo izgubio život. Dobra stvar je što sam još uvek ovde sa razlogom - poručio je Meksikanac i potom dodao:

- Moj život se od početka vrteo oko sporta. Dolazim iz opasnog kraja, ali nikada nisam bio član bande niti sam se družio sa njima. Nisam želeo da kradem, koristim drogu ili živim kao uličar. Bio sam posvećen fudbalu kojim sam se bavio do 18. godine. San mi je bio da postanem profesionalni fudbaler, ali danas više ne šutiram loptu, već ljude u lice - našalio se Čairez.