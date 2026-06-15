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Zašto nismo na Mundijalu? Pa, posle intervjua Dušana Tadića datom portalu Mozzart sport stvari su potpuno jasne. U našem timu su vladale toliko bolesne sujete da uopšte nije čudo što gubimo gde god se pojavimo. 

Epska sramota - to su možda i blage reči. Zamislite samo: selektor okreće tim protiv jednog igrača, koji je pritom kapiten?! 

- Namerno sam tada rekao da sam najspremniji zato što je to činjenično stanje, a neko tamo želi od mene da napravi nekakvog veterana koji nema snage za više od 20-30 minuta. Pa ako je tako, nemoj da me uopšte stavljaš da igram, nemoj da me vodiš na prvenstvo, nije sporno. Ali nije tako i zato nemoj da praviš od mene nešto što nije. Selektor se tu osećao malo uvređenim i onda je napravio neke stvari. Pomislio je da sam napao njega, njegov autoritet i pokušao je da okrene grupu protiv mene, a to me je najviše pogodilo. Rekao mi je u svlačionici: 'Sad imaš priliku da se izviniš', našta sam odgovorio da nemam zašta da se izvinjavam, da sve isto i dalje mislim, da smatram da svaki igrač treba da misli za sebe da je najbolji. Ali sam rekao i da sam ja najveći timski igrač koji postoji - glase reči Tadića o kojima treba da se priča.

Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Dakle, šta se dešava: kapiten reprezentacije je na udaru selektora, koji hoće da okrene ostatak igrača protiv njega. Da, dobro ste pročitali.

E, to je apsolutno sve što treba da znate o fudbalskoj reprezentaciji Srbije. U nastavku dana i meseca uživajte u Mundijalu.

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